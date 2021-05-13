高雄分區停電範圍曝！200處紅綠燈失靈　急派494位警義交疏導

記者洪靖宜／高雄報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，全台陸續傳出停電災情，台電下午3時開始執行緊急分區輪流停電。目前會進行第四輪停電，但正值下班期間，高雄就超過200處發生紅綠燈停電失靈不亮的情況，已請494位警義交同仁於路口執行交通疏導作業，一直到停電措施結束為止。



▲高雄紅綠燈不亮，警方進行交通疏導。（圖／記者洪靖宜翻攝）

台電今（13）日因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機。為確保電網安全，採取分區輪流供電機制。高市府於15時20分完成0513停電災害應變中心一級開設，高雄市長陳其邁親自坐鎮，召集各局處待命。高雄市經發局指出，台電將以C、D組分組輪流限電各50分鐘方式供電，第一輪為C組，停電時間為15:00～15:50，停電區域包含三民、仁武、大社、大樹、左營、鳥松、楠梓、鼓山、旗津、鳳山及燕巢區。

第二輪則輪由D組限電，停電時間15:50～16:40，停電區域包含三民、大社、大寮、小港、仁武、左營、永安、田寮、岡山、林園、阿蓮、前鎮、湖內、楠梓、路竹、鳳山及燕巢區。以此類推，第三輪再輪回C組、停電時間16:40～17:30，第四輪D組、停電時間17:30～18:20，目前預計至少進行四輪限電，是否持續將視修復情形再行公布。

由於停電造成高雄市區多處路段路口號誌失靈，就有超過200處發生紅綠燈不亮，高雄市府於第一時間立即指示警察局派員上街疏導，在重要幹道及國道上下匝道處指揮車流，直到停電措施結束為止。

現有494位警義交同仁於路口執行交通疏導作業，交通局也緊急派員在重要停電路口架設發電機供電，以確保號誌運作正常。因為剛好正值下班尖峰，車流量大，高市府呼籲用路人行經停電路口慢看停，相互禮讓，並遵守現場員警指揮依序通行。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄分區限電何時恢復正常 陳其邁曝：最快晚間9點

「護國舞小姐」金芭黎舞廳又紅了 短裙長腿妹一字排開力抗疫情

