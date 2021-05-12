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台中辣人妻遇恐怖按摩！男師傅騎上身抓胸　耳邊低語「按全身好嗎」

▲▼按摩,馬殺雞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台中人妻近日放鬆按摩，沒想到竟遇到恐怖男師傅...（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名年輕人妻指控，她9日到南區某按摩店消費，途中竟被男師傅騎到身上，並藉按摩名義伸手抓胸。當下她大叫「我要下樓」，怎料男師傅竟在她耳邊輕聲說道「改按全身好嗎」，還強行加LINE傳訊，讓她忍不住崩潰直呼「噁心」。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文指出，當時她指定先按腳底，後來加按全身，但女師傅都在忙，只好同意換成男師傅，結果對方直接上床跨坐在她身上，嚇得她動都不敢動。

過程中，男師傅說「按肩頸可能會不小心碰到胸部」，原PO回「碰到一點沒關係」，怎料對方竟整個抓上來，讓她當場嚇到。好在樓下櫃台突然打電話上來提醒「是按腳底」，才讓男方停止動作。

當下原PO暫時鬆了一口氣，但男師傅竟緊接在她耳邊說「我們都改按全身好嗎」，讓她再也忍無可忍，當場害怕大喊「我要下樓！」結果男師傅見狀不放棄，仍要求加LINE，才匆匆讓她離去。

原PO說，她不敢拒絕男師傅，深怕遭遇不測，結果對方加LINE後竟繼續傳訊「我有在做到府服務，比較便宜，兩小時只收一千」、「考量到您要顧小孩，跟您提議」、「到府服務，我們也比較不用計較時間，其實蠻多客人願意的！」

▲▼台中辣人妻遇恐怖按摩！男師傅騎上身抓胸　耳邊低語「按全身好嗎」。（圖／爆料公社）

▲男按摩師LINE私訊「可以到府服務」。（圖／爆料公社）

原PO表示，她不知道自己是不是來到黑店，也不知道這位男師傅想利用按摩知名做些什麼，但事發後她連續做惡夢2天，「真的有夠噁心，希望不要有別的受害者出現，跟店家說可能會被壓下來，所以直接公開！」

許多網友看完紛紛留言，「到府服務還能比較便宜，騙鬼？」、「他是不是SOD看太多了」、「不要讓男師傅到府服務，否則之後發生什麼，很難證明」、「看他這種手法，感覺不是第一次了」、「一巴掌給他過去，捏爆他兩顆蛋蛋！」

恐怖的是，有網友根據原PO公布的LINE姓名，查到該名師傅曾在2010年涉及妨害性自主案件，遭法院判刑。記者實際翻閱判決書，也查閱到相同資料，但兩人是不是碰巧同名、同樣在台中，不得而知。

不過，原PO說，經向店家反映，店家、當事人都不願正面回應，因此她稍早已經向警方備案，並在GoogleMaps留下1星負評，以避免更多人受害。

▼原PO氣憤到GoogleMaps留下1星負評。（圖／爆料公社）

▲▼台中辣人妻遇恐怖按摩！男師傅騎上身抓胸　耳邊低語「按全身好嗎」。（圖／爆料公社）

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