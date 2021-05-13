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金山5溫泉公共浴室關閉！區公所16點應變出爐　520路跑延期

▲5座溫泉公共浴室「暫停開放」 金山區公所提16點防疫應變措施。（圖／新北市金山區公所提供）

▲5座溫泉公共浴室「暫停開放」，金山區公所提16點防疫應變措施。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府因應疫情12日起強化二級警戒，金山區公所配合市府防疫政策，已於11日宣布關閉5座溫泉公共浴室，但磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池正常開放，須保持社交距離及配戴口罩；原定5月20日舉辦「我金山我驕傲」第一屆金山區健走路跑活動，延後至7月17日辦理。

金山區長廖武輝宣布即日起關閉金山運動休閒廣場、圖書館、9間市民活動中心及5所中小學全部不對外開放；15個銀髮俱樂部、12個社區照顧關懷據點及16個老人共餐據點皆停辦。

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金包里慈護宮即將在5月27日辦理「北海岸傳奇媽祖文化祭-金包里二媽回野柳媽祖洞祭典眾神同行護台灣活動」也全力配合市府防疫「延期舉辦」，延期日期尚未決定，廟方另行通知。

▲5座溫泉公共浴室「暫停開放」 金山區公所提16點防疫應變措施。（圖／新北市金山區公所提供）

▲▼磺港溫泉公共浴室戶外泡腳池正常開放，須保持社交距離及配戴口罩。

▲5座溫泉公共浴室「暫停開放」 金山區公所提16點防疫應變措施。（圖／新北市金山區公所提供）

金山區公所經各單位討論，做成多項結論：1、原訂5月15日物資發放傳愛活動暫停辦理；2、原訂5月20日健走路跑活動延後至7月17日；3、金山區老人共餐據點共16處全面暫停辦理；4、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點及美田社區發展協會松年大學即日起至6月日暫停開放；6、金山運動休閒廣場即日起至6月8日暫停開放使用；7、金山5座溫泉公共浴室即日起至6月8日暫停開放使用。

8、金山9間市民活動中心即日起至6月8日暫停開放使用；9、金山5間高中小學即日起至6月8日暫停開放使用；10、新北市立圖書館金山分館即日起至6月8日暫停開放使用；11、金山福緣納骨塔室內人數不超過50人；12、搭乘新巴士全程配戴口罩，並加強巴士清潔消毒；13、公園綠地公廁公共浴室清潔人員持續加強遊具清潔消毒；14、金山清潔隊每週一加強老街及市場消毒；15、停辦室外500人以上、室內100人以上之集會活動；16、八大特殊娛樂業行業及網咖、電子遊戲場關閉。

▲5座溫泉公共浴室「暫停開放」 金山區公所提16點防疫應變措施。（圖／新北市金山區公所提供）

▲5座溫泉公共浴室「暫停開放」 金山區公所提16點防疫應變措施。（圖／新北市金山區公所提供）

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