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台產「防疫保單」已出單逾203萬件　達成率近6成！

▲台產「防疫保單」累計出單逾203多萬件。（圖／記者湯興漢攝）

▲台產「防疫保單」累計出單逾203多萬件。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳依旻／台北報導

台灣產物保險公司讓民眾瘋搶的「防疫保單」熱銷約350萬件，《ETtoday新聞雲》記者觀察，截至今（13）日完成出單件數超過203萬，達成率近6成，剩140多萬張待出單，預計6月底全數完成。

近日疫情急速升溫，中央流行疫情指揮中心也將國內防疫措施升級成第2級，室內100人以下活動停辦、高鐵不賣自由座、禁止飲食指揮中心，昨日再增16例本土案例，隨著隔離匡列、確診人數變多，民眾除了加強防疫也擔心會不會有未爆的感染源，讓「防疫保單」再度成為焦點。

台產日前推出只需付500元，收到隔離通知書就可申請理賠10萬的「防疫保單」掀起一波搶購潮，該保單已在今年1月25日下午5點停止收件，金管會日前最新統計，台產「防疫保單」賣了約350萬件。

本土疫情升溫，先前搶到台產「防疫保單」卻還沒收到保單的民眾對核保進度相當關心，據了解，到目前為止，台產目前已出單203萬2,448件，換算達成率約58%。

統整保戶最關心的問題，第一，若尚未核保出單就被隔離能不能理賠？台產已強調，只要民眾的要保文件在停止收件前，意即1月25日下午5點送達，保戶權益均已獲得保障，目前防疫保單仍在陸續核保，預定6月底可全數完成；若有當初投保但尚未收到保單的民眾遭隔離或檢疫，仍可申請理賠，台產會優先調閱資料處理。

金管會保險局副局長施瓊華日前也在立法院財委會中表示，只要在核保條件內、被隔離就會理賠，並補充，這張保單目前仍在洽國際再保承接，將承保風險分散出去。

第二，有無可能會賠不完？保險達人劉鳳和受訪時分享計算公式，以1個人500元來算，350萬件等於賣了17億，扣除相關成本，假設剩13億好了，再用一隔離就賠10萬計算，可以賠到最多1萬3,000多人，目前理賠件數是否會破400、500件未可知，「但現階段距離1萬3,000多份理賠還有一段空間，大家不用擔心台產會賠不出來」。

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