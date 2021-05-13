快訊／經濟部宣布：百貨人流管制、餐飲業實聯制　市場夜市禁試吃

▲若到菜市場需佩戴口罩。（示意圖／記者劉亮亨攝）



記者黃巈禾／台北報導

國內新冠肺炎本土案例增加，為因應中央流行疫情指揮中心於11日提升疫情警戒標準，經濟部13日表示，已就轄管場域加強相關因應措施，包括百貨及購物超商業者應啟動人流管制；餐飲業者須落實實聯制、加裝隔版；市場和夜市禁止試吃，未戴口罩者開罰。

行政院13日召開行政院會，針對（一）民生消費、餐飲休閒娛樂相關場所（二）傳統市場、夜市（三）製造業，防疫升級措施進行說明。民生消費、餐飲及休閒娛樂相關場所部分，一、百貨及購物超商(市)營業場所：請相關公協會、業者做好疫情管理，啟動人流管制，若有辦理集會活動需要，應提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施；二、餐飲業請相關公協會、業者落實防疫管理、實聯制、加裝隔板、維持社交距離，全程配戴口罩等；三、休閒娛樂場所（如舞廳、視聽歌唱場所、酒家、酒吧、電子遊戲場、資訊休閒場所）：請地方政府配合指揮中心發布之防疫訊息，加強對上開所轄場域進行宣導，輔導業者執行防疫措施；四、商圈：已請全國各商圈協會、各縣市政府及271個商圈配合指揮中心公布內容辦理。

傳統市場、夜市部分，一、督導地方政府對所轄傳統市場、夜市場域進行宣導配戴口罩，民眾未配合戴口罩者予以開罰，並禁止試吃活動；二、人潮容易聚集點，劃設地標，以確保維持社交距離；三、輔導衛生遮罩隔板，導入自動餐具清洗系統，促使乾淨、衛生一次到位；四、運用已建置「免迺好揀」網路平台、外送平台，輔導攤商多元營業，營運不中斷。

此外，展館部分，實體展覽全數停辦。製造業營運方面，維持工廠既有運作，業者須落實實聯制，並依指揮中心發布之企業因應新冠肺炎疫情持續營運指引辦理防疫措施；五、 經濟部關鍵基礎設施：各設施完成持續營運整備，加強防疫管制以及規劃換班作業，維持關鍵基礎設施核心功能持續運作。