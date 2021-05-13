拚防疫！警政署下令暫停督導常訓比賽　酒測須戴口罩護目鏡





▲警政署拚防疫、署長陳家欽通令全國會議均改成視訊進行避免群聚接觸。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情日漸險峻，中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒標準，警政署長陳家欽立即召開全國警察首長視訊會議，要求全國警察機關重新盤點各項防疫物資與異地辦公相關設備，並將員警身體健康和執勤安全列為首要重點，充分整備警力支援政府各種防疫措施，依照「轄區特性、駐地環境、空間限制」等因素，執行因地制宜的權衡防疫措施，防堵疫情擴散，保護國人安全。

▲警政署拚防疫、署長陳家欽通令全國會議均改成視訊進行避免群聚接觸。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署長陳家欽宣布下列各項防疫措施，並即日起施行包含：

一、 目前警政署相關業務督考、訪視工作暫停辦理，各項業務評比期程年中改為年終，半年改為全年。

二、 各警察機關凡有舉辦活動、比賽或集訓，倘有涉及群聚，應暫停辦理。

三、 相關專案勿擴大辦理，執行酒測勤務時，除一律佩戴口罩、防護手套，使用酒測器前後，酒測器及相關器具應予適當消毒，車內攜行護目鏡及防護衣等防護裝備，處理可能接觸飛沫微粒、或體液血液噴濺之交通事故時，依情況評估穿戴護目鏡及防護衣，於勤務結束後，應清消應勤裝備，確保安全。

四、 開會除注意保持社交距離，各項會議以視訊為宜。

五、重新檢視異地辦公備案及異地工作相關地點，超前部署。

警政署強調，防疫沒有法律假期，轄區之治安、交通工作更不會因疫情而停擺，將維持打擊黑道幫派，不容趁疫作亂擾亂社會秩序，以行動展現警方維護治安的決心，讓國人感到安心。

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