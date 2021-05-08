輾腳案結局？傳車主控員警造謠！　桃園分局：冷處理，到此為止

▲莊姓員警因輾腳案遭網友公審，8日又傳出黃姓車主反駁找議員關說，桃園警分局指出，已要求莊員休假冷處理，本案到此為止。（圖／翻攝臉書爆料公社）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市輾警腳案風暴延燒，莊姓員警去年6月處理違停案時遭黃姓車主不慎輾邀左腳，事後指控黃肇事逃逸，去年地院已過失傷害判處拘役10天，黃姓車主最近在臉書po文，引發網友一面倒撻伐莊員，莊員反控黃找議員關說騷擾，8日傳出黃男對外反駁「他已經在造謠了」；對此，桃園警分局指出，尊重當事人意見，已要求莊員休假冷處理，希望本案到此為止。

8日傳出黃姓車主澄清，根本沒有找議員關說，在莊姓員警提告之前，都沒接觸過任何政治人物，在莊姓員警提告一週後，才在因緣際會下查到蔡姓市議員服務處每週二有免費法律諮詢服務，根本沒有所謂的關說、莊姓員警提告後，再也沒有向莊員通過任何電話。

▲桃園警分局指出，已要求莊員休假冷處理，本案到此為止。（資料照／記者沈繼昌攝）

針對黃姓車主的質疑，莊員8日曾向直屬長官說，願意遵從長官指示休假冷處理，不再回應本案。桃園市警局也表示，本案桃園地院已作出判決，警方尊重司法，也尊重雙方當事人意見，一切希望到此為止。

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