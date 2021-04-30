共諜案還在查…向心涉洗錢被訴竟批檢方：藐視香港金融監察

記者羅志華／台北報導

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，本因涉嫌共諜案遭限制在台，檢方於偵查中發現，2人另涉嫌於大陸國太集團吸金案中，將港幣2億3百萬元（折合台幣約7.5億）洗到台灣買房，依洗錢罪起訴；北院30日開庭，向心稱這輩子從沒進過法院，更批檢方盲目起訴，根本對香港金融監管的藐視，聲稱所有交易前有審批、後有監管「一切合法」。

今日開庭，向心大聲否認犯罪，稱自己在香港資本市場從事鉅額交易30年，交易前後都受監督，絕無犯法可能，尤其洗錢是國際公罪，對他更是一大汙衊，質疑檢方盲目起訴，只是為了把他留在台灣；龔青表示，自己只是家庭主婦，從未參與公司營運，更不可能洗錢。

▲中國創新負責人向心涉嫌洗錢遭訴，30日出庭表示，自己從事鉅額交易30年，檢方起訴根本是藐視香港金融監察 。（圖／記者羅志華攝）

向心委任律師表示，向心當時在國太案爆發後，立即向金融單位舉報，不僅從來沒在吸金案中被列為被告，更在港領有無犯罪證明，而向心於2015年12月28日出售中國趨勢股票，被檢方認定是溢價、虛假交易，但那僅是因股價於除權前後的價格變化，尤其在國太案爆發後，向心更再將股票買回已取得股權，在台買房的錢與賣股的錢無關。

律師認為，向心在賣股前本來就有資產，即使他賣股買房，但從頭到尾錢都是在自己帳戶進出，房也買在自己名下，質疑這樣有何洗錢嫌疑，尤其向心為港籍人士，本件兩岸三地皆十分關注，應謹慎處理；龔青律師則認為，檢方並未指出龔青有何犯行，僅因其中一間房子登記在她名下，就將她列為被告，實在無辜。

法官諭知，請律師準備向心在港的無犯罪紀錄、中國趨勢股價的相關資料、買房花了多少錢，以及向心在國太案爆發後，重新買股的資料，本案將於5月28日續審。

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