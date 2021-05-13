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研究：延長2劑疫苗「間隔時間」超過3周↑　可降20%死亡率！

▲▼南韓用於施打新冠疫苗的注射器，被發現殘有纖維狀異物。（圖／路透社）

▲研究模擬結果顯示，若延後第2劑新冠疫苗的施打時間，最多可減少20%的死亡率。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

輝瑞（Pfizer）BNT疫苗、莫德納（Moderna）或AZ疫苗總共都需要注射兩劑，原本建議施打間隔時間為3周（21天）。然而，美國一項日前發表於《英國醫學雜誌》上的醫療研究顯示，若延長施打第2劑前的間隔時間，最多將可以減少20%的死亡率。

根據英國《衛報》、《每日郵報》報導，紐約州羅徹斯特（Rochester）梅奧診所醫學中心（Mayo Clinic）2019年被《美國新聞與世界報導》評為美國最佳醫院，而梅奧診所的研究模擬了延遲第2劑疫苗施打日期，發現在65歲以下人群中，首劑有效性為80%的疫苗，兩劑間隔延長後將能降低11%死亡率；首劑有效性達90%或以上的疫苗，則可以降低約20%的死亡率。

研究顯示，延遲施打第2劑的作法在首劑有效性越高的疫苗中，達成的效果越好，對於第1劑效力為70%的疫苗死亡人數則沒有明顯差異。研究主要作者金斯利（Thomas Kingsley）表示，研究的模擬模型可以估算施打間隔時間與效力的相對差異，以幫助制定相關政策，「重要的是，我們的結果表明，在某些條件下，此作法可能是預防死亡的最佳策略。」

報導稱，英國今年1月已宣布，將兩劑疫苗間隔時間延長至12周，而此研究也表明，當時英國的決策是正確且非常有效的。英國醫學協會公衛醫學委員會前主席英格利西（Peter English）博士說，延遲第2劑疫苗會增強免疫反應的廣度與深度，提供更持久的免疫力，此研究也證明，這種方法不僅適用於英國，更適用於全球範圍。

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