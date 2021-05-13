嚴堵防疫破口　內政部：檢疫、隔離失聯者比照重大刑案協尋

▲日前台南1名居家檢疫男子，疑毒癮發作竟擅自離開檢疫處所外出買毒。（圖／記者林悅翻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，13日爆出16例本土案例，創下史上最多，且連續多日都有不明感染源，中央、地方緊急圍堵防疫網破口。內政部13日院會中報告相關防疫作為，內政部長徐國勇更指示警政單位，針對居家檢疫、隔離失聯者，將比照重大刑案最高規格啟動協尋，以防堵疫情擴散。

國內疫情升溫，中央流行疫情指揮中心已宣布，自5月11日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級。內政部呼籲民眾，務必遵守指揮中心指示，落實「個人及外出管制」、「集會活動管制」及「廣泛性營業限制」等防疫措施，並戴好口罩、勤洗手、保持社交距離，避免增加政府及醫護人員防疫工作的負擔。倘若違反相關規定，將會依法裁罰。

內政部表示，近日發生感染源不明的本土病例，指揮中心擴大匡列確診接觸者，進行居家檢疫（隔離），內政部全力動員民政、警政體系，配合指揮中心政策，督導地方、村里幹事每日不定時電話追蹤關懷，強化檢疫期間失聯即時通報，對於居家檢疫（隔離）失聯者，部長徐國勇更指示警政單位，比照重大刑案最高規格啟動協尋，以防堵疫情擴散。

內政部指出，為防杜破口，將持續強化機場及港口邊境管制，落實各式防疫證明文件抽查及旅遊史審查作業，並配合外來人口管制措施調整，即時修正並於移民署網站公告開放各類來台一覽表，方便民眾查詢。

此外，對於各項宗教活動、團體及殯葬設施場所、國家公園的防疫措施，內政部也特別重視，除持續要求落實防疫標準作業流程、妥善規劃分流動線，進行人流管制，也請各團體或活動場域評估取消或延期辦理相關活動。

內政部再次呼籲，請民眾提升防疫意識，積極配合中央流行疫情指揮中心的指示，在公共場所要記得戴上口罩、勤洗手，避免近距離接觸，做好防疫，如有發燒或呼吸道症狀等身體不適時，應主動撥打防疫專線1922，在衛生單位指示下就醫，期盼全體國人及入境者，齊心防疫，共體時艱，讓疫情對社會、經濟、生活的衝擊減到最低。