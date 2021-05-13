快訊／侯友宜宣布：新北明早10點啟動全市大消毒

記者羅婉庭／新北報導

國內疫情警戒升至第二級後，12日再爆出16例本土病例，創下本土案例單日確診新高。新北市長侯友宜13日上午宣布，明早10時開始啟動全市大消毒，包含環保局、商家業者、民眾，全民總動員。





▲侯友宜視察中和公有零售市場防疫作為。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜上午前往位在新北中和區廣福路112號的福和宮，視察新冠肺炎消毒行程；接著，11時10分則到中和枋寮公有市場，同樣也是視察該區的防疫作為。侯友宜受訪表示，明天10時開始，新北市要24小時總動員大噴消，最主要的是針對公共領域，不管是公務的公共領域，或是私人的公共領域，包括餐廳、百貨、商場、夜市都要做好大清消。

侯友宜說，包括民眾在內，希望在住家及周遭環境裡面，如果必需接觸的地點，可以用漂白水、消毒酒精做噴消，希望從明天早上到後天早上這24小時中，透過消毒讓環境能夠乾淨、徹底，來保護自己，防堵病毒擴散。

為了因應本土病例突增及不明感染源，侯友宜12日下午緊急召開記者會，宣布即日起強化二級警戒，八大場所全部暫停營業，運動中心、文化場館、活動中心、圖書館全部關閉，而有營業的場所必須採取嚴格人流管制，落實防疫。

待記者會結束，侯友宜先前往新莊宏匯廣場美食街視察人流管制情形。被詢問為何視察宏匯廣場？侯友宜表示，營業場須嚴格管控人流，尤其進入商場時能採實名制，宏匯廣場是百貨公司也是美食廣場，人潮比較多，所以來看看防疫有沒有做得落實。

到了晚間，侯友宜再率團前往視察板橋的錢櫃與星聚點，他受訪時強調，新北市娛樂場所共488家，大家共體時艱全力備戰，市府會一家一家去檢查，勸導不停將罰3千到1萬元。

▼侯友宜視察中和公有零售市場防疫作為。（圖／記者羅婉庭攝）