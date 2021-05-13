防疫臨檢首選「護國舞小姐」金芭黎舞廳！　高雄警方出擊8大場所

▲舞小姐們戴上口罩接受清查身分 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

中央流行疫情指揮中心12日公布新增16例本土病例，疫情不斷擴大，高雄市警察局深夜動員17個分局共計583名警力加入全市深夜八大營業場所防疫工作，首先針對「八大特種場所」進行「八大處所宣導」，首站就選在「護國舞小姐」的金芭黎舞廳。

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▲警察局至金芭黎舞廳勸導顧客遵守防疫規定 。（圖／記者吳奕靖攝）

去年高雄一名台商從武漢返台後到高雄金芭黎舞廳消費，通報該案例的舞小姐也被封為「護國舞小姐」。而高雄市警方昨晚首站，就選在金芭黎舞廳，高市警察局長黃明昭也於晚間10時到場，在警方與衛生局人員的合作下，針對店內顧客與服務人員，加強宣導配戴口罩，店內舞小姐也依序排隊，警方清查身份。

▲警察局局長黃明昭 。（圖／記者吳奕靖攝）

由於疫情不斷擴大，未防範室內密閉式場所內工作人員也隨之染疫並持續擴散之情事發生，高雄市警方為防止疫情延燒並防範於未然，特別針對本市「八大特種場所」進行「八大處所宣導」，警察局結合衛生局針對疫情作臨檢，動員17個分局共計583名警力加入，深夜至八大營業場所防疫工作，除了宣導效果外，也要求業者配合勸導顧客遵守防疫規定，並加強營業場所之消毒清潔工作，檢查像是實名制、戴口罩、量體溫有無落實，會及時勸導改善，警察局也藉此擴大臨檢防範治安事件發生。

警察局局長黃明昭表示，防疫指揮中心於11日發布二級防疫警戒到6月8日，疫情已亮起紅燈出現社區感染，為避免群聚感染擴散，高雄市警方立即針對轄內八大特種行業場所來進行防疫宣導，警方在執行臨檢時配合衛生局針對未依規定配戴口罩客人加強勸導及宣導，並以警用電腦M-POLICE逐員清查有無居家檢疫(隔離)擅自外出人口，以杜絕防疫之破口。

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