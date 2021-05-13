恐慌購買潮延燒台中！連鎖藥局祭酒精限購2瓶：確保鄉親都買得到

▲東勢區一間藥局為讓鄉親都有防疫物資可用，祭出「只限會員、每人2瓶酒精」的限制。（示意圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台灣本土疫情升溫，進入社區感染「二級警戒」，北部12日傍晚出現恐慌潮，包括新店、淡水的量販店都有空架狀況。儘管台中疫情相對穩定，許多民眾未雨綢繆，藥局也出現搶購現象，市區各藥局酒精、口罩販售量約增加2成，而偏遠的山城東勢區竟更增加到平時的近2倍，東勢區的藥局老闆為確保鄉親都能有防疫物資可用，不得已祭出「只限會員、每人2瓶酒精」的限制。

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▲北部出現恐慌購買潮，量販店貨架被橫掃一空。（圖／翻攝「路上觀察學院」臉書社團）

台中市南屯區一家藥局13日一早就有客人上門，一名男子拿出健保卡，購買實名制口罩。藥局老闆說，從昨日下午新聞報導出來後，客人明顯變多，都是要來買口罩跟酒精的，銷售量約增加1、2成，目前店內都還有相當庫存，尚不須擔心缺貨。

▲台中市區口罩、酒精銷售量較平常多出1、2成。（圖／記者白珈陽攝）

據悉，山城地區昨日也出現恐慌購買潮。東勢區千百岳藥局翁老闆表示，在昨日之前，他們記錄賣出的實名制口罩健保卡張數，一天不超過20張，但在新聞出來後昨天一天健保卡就來到3、40張，也就是口罩的銷售量比平常多出了近2倍，而酒精也是相同情形。

翁老闆說，其他口罩昨日已被搶購一空，只剩實名制口罩，因之前鄉親領得不是很踴躍，且政府的配發量很足夠，所以還留有相當的庫存；另外，因昨日出現購買潮，酒精的雖還有庫存，但為了讓鄉親都買得到，只限會員購買、每人限買2瓶。

《ETtoday新聞雲》問翁老闆，若不巧有民眾迫切需要酒精，可是沒有會員，是否可以購買？翁老闆阿莎力地說，「可以買！但同樣限量2瓶」他強調，之所以限量就是為了讓民眾都有防疫物資可用，避免造成恐慌感。

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