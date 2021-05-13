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關心離島防疫！台東巡察富岡交通船碼頭　落實量測體溫戴口罩

▲▼台東縣府及衛生局人員於富岡交通船碼頭視察防疫措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東縣府及衛生局人員於富岡交通船碼頭視察防疫措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

疫情未退燒，近日又有多起本土案新冠肺炎案例，為防範疫情傳染，保護離島鄉親生活安全，台東縣政府12日至富岡漁港訪示離島交通船防疫措施，防範疫情傳播，降低國人感染新冠肺炎之風險，讓旅客與離島鄉親更安心。

▲▼台東縣府及衛生局人員於富岡交通船碼頭視察防疫措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳12日下午邀集衛生局長黃明恩、交通部航港局東部航運中心、海巡署東部分署等相關單位，在富岡漁港交通船登船處實施旅客量測體溫措施，議員李數奼也前往關心。

▲▼台東縣府及衛生局人員於富岡交通船碼頭視察防疫措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

余明勳於訪視時指出，依據中央流行疫情指揮中心提升警戒標準至「出現感染源不明之本土案例」，台東縣政府也將疫情警戒工作與中央、雙北政府同步提升。

▲▼台東縣府及衛生局人員於富岡交通船碼頭視察防疫措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

交通船碼頭進行宣導及黏貼防疫資訊標示。

台東縣綠島鄉及蘭嶼鄉因醫療資源不及本島，且離島居民及遊客多仰賴交通船進出，為避免發生感染案例及造成島內大規模感染狀況，需請旅客及相關位確實於進入船舶等交通運具應配戴口罩、全面落實量測體溫外並宣導禁止於船艙內飲食，更要加強清潔消毒等必要措施，以防止病毒籍由船舶運輸進入離島。

台東縣政府及相關單位同仁，最後也於富岡漁港交通船碼頭進行宣導及黏貼防疫資訊標示，請旅客於搭乘大眾運輸務必配合測量體溫、戴口罩及遵守飲食相關規定，如果旅客有發燒或身體不適之情事，應立即就醫，以維護自身及他人健康。

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