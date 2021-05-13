美國將小米移出「黑名單」　雙方同意和平解決訴訟

▲小米已經被美國政府，移除在黑名單之中。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

法院文件顯示，美國國防部將把中國手機品牌小米公司移出黑名單，雙方同意和平解決訴訟案，為未來美國投資人對小米進行的任何投資清除障礙。中國外交部發言人華春瑩12日表示，希望美國糾正上一屆政府的錯誤，為中國企業正常經營提供公平公正和非歧視的營商環境。

在川普執政時期，美國國防部在今年初將小米列入與解放軍有關的中國企業制裁名單，禁止美國投資小米，並對其他7家中國企業採取類似限制措施。小米方面則主動出擊，對美國政府提各，強調被列入黑名單「非法且違憲」，否認與解放軍有任何關聯。

根據《路透社》報導，華春瑩在外交部例行記者會上表示，不了解有關情況，建議可去向有關部門和企業直接去詢問，支持中國企業通過法律管道維護自身的正當合法權益。

美國時間11日，小米集團和美國國防部再次就軍事清單訴訟發布了聯合狀態報告。報告顯示三大方向

1.根據之前的聯合報告，雙方已經同意和平解決訴訟案

2.考慮到已經生效的臨時禁令和國防部決定不對臨時禁令上訴，國防部等被告一致認為採用最終決議將小米集團移出1月14日的軍事清單是合適的

3.在法庭已經認定軍事禁令違反程序正義的情況下，這個移出清單的最終決議是可以理解的

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