天空突冒詭異黑圈…網驚呼：外星人要來啦！　正解曝：原po超幸運

▲天空冒詭異黑圈。（圖／翻攝自TikTok／farmmommalife）



記者張方瑀／綜合報導

近來美國發生多起「幽浮直擊」的事件，一名TikTok用戶也上傳了一段監視器捕捉到的詭異畫面。從影片中可以看到，天空上出現一個黑色圓圈，緩緩地往上飄，附近還有煙霧圍繞，錄影的人也不斷喊著，「這到底是怎麼回事？」

TikTok用戶@farmmommalife在平台上傳一段詭異的影片，原來是她家的監視器拍到一個黑色圓圈在天空中漂浮，只見黑色圓圈先是幾乎停在半空中不動，周圍還不斷冒出陣陣煙霧，接著緩緩地往上飄；她也立刻拿起手機錄下這段畫面並驚呼，「這到底是怎麼回事？」

許多網友也在底下紛紛留言表示，「好像要去另外一個空間的傳送門」、「這不是復仇者聯盟的場景嗎」、「小心雷神就要來啦！」、「外星人可能會從裡面冒出來」。

不過，也有網友解答表示，這是變電箱爆炸，或是煙囪出現問題時會出現的「煙環」（smoke rings），因為十分罕見所以容易讓人誤會，「有人家的壁爐可能壞了」、「這真的很罕見！能親眼見到真的很幸運」。

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