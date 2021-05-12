阿公店確診女嘉義「衝水路」廟會　現場多人未戴口罩緊急消毒

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣接獲中央通知1確診案例，5月7日曾參與布袋嘉應廟衝水路等廟會活動，即啟動防疫消毒機制，12日完成個案足跡處所及嘉應廟沖水路周邊環境消毒，降低民眾感染風險。

▲確診個案疑似參加布袋嘉應廟衝水路，當天各民代口罩緊戴。（圖／嘉義縣政府提供）

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▲布袋嘉應廟衝水路船確診個案曾到訪，當天仍有民眾未戴口罩。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，該確診個案是跟進香團來布袋參加嘉應廟衝水路活動及其他宮廟活動，過程採「團進團出」並沒有獨自逛街或買其他東西，針對該個案到過場所全面消毒，包含衝水路現場。對於民眾質疑翁章梁當天出席狀況，翁章梁則說，自己當天全程戴口罩，且和與會來賓保持相當距離，應該沒有感染疑慮。

女確診個案是隨萬華當地青龍宮進香團，主要參加嘉應廟「衝水路、迎客王」祭典，沿途參訪鹿港竹安宮、芳苑普天宮、北港朝天宮及夜宿台南市南鯤鯓。

12日國內新增16本土案例，疫情緊張民眾驚慌，因應疫情升溫，嘉縣府升級防疫措施，即日起至6月8日止，啟動12防疫策略，強化各項防疫作為，包括：1.外出不戴口罩者開罰。2. 洽公須戴口罩、手部消毒、量體溫及實聯制。3.政府機關分倉分流及整備第二辧公室應隨時待命。4.學校視訊敎學須整備。5.室外500人以上，室內100人以上集會活動一律停辦。6.餐廳用餐採實聯制、梅花座或加隔板，無法落實者建議採外帶。7.暫停長照據點活動。8.全面加強機關及營業場所防疫措施稽查與取締。9.大眾運輸禁止飲食。10.校園禁止外借、學校戶外教學及畢旅一律停辦。11、進入醫療院所須刷健保卡，停止探病，陪病限 1 人，長照機構禁探訪（特殊情形除外）。12.醫院設戶外篩檢站，加強疑似個案通報。

▲嘉縣完成確診案足跡消毒 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉縣府已掌握個案足跡，完成加強消毒工作，避免民眾擔心公共場所、大眾運輸交通工具會有病毒殘留疑慮，此外，環保局針對縣內觀光景點及人潮聚集場所共30處，落實假日前後進行防疫消毒，以降低人員移動傳染風險。

翁章梁再次提醒，如曾暴露案活動足跡者，在5月22日前有上呼吸道症狀即與衛生局聯繫或通報1922盡速就醫；疫情在台灣持續延燒，現階段請大家強化防疫意識，落實防疫宣導工作，別輕忽自我防護，若發現身體異狀應立即就醫，目前疫情嚴竣，除勤洗手、外出公共場所戴口罩，周遭環境應注意消毒整理，別讓自己成為防疫破口，保護自身也共同維護全體大眾安全。