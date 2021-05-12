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台中13日起校園不對外開放　6月8日前262項活動異動

▲台中13日起校園不對外開放，泳課、社大、樂齡學習全暫停。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中13日起校園不對外開放，泳課、社大、樂齡學習全暫停。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

疫情警戒提升至二級，加上今天本土確診案例暴增，台中也緊急召開防疫會議，下午宣布，即日起台中各級學校室內外場地全面暫停對外開放，各級學校游泳課程、社區大學與樂齡學習中心課程也將全數暫停；親子館入館組數以及課程組數明日起也都得減半。

此外，因應防疫升級，台中市府也停辦或延期室內100人以上、室外500人集會活動，昨天宣布將42項活動延期、取消或改為線上舉辦，今日再宣布第二波220項活動配合防疫變更，兩日累計262項活動因疫情調整，降低群聚感染可能性。

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教育局表示，校園除出借國家考試、檢定考試或影響學生重大權益外，其餘一律暫停對外開放租借或使用，如已申請借用，將由學校妥善溝通取消與無息退還費用；此外，各級學校游泳課程、社區大學與樂齡學習中心課程也將全數暫停，市府也請各級學校加強線上教學能力，實施線上教學演練，為停課不停學做準備。

社會局指出，台中市親子館入館組數及課程組數自明日起減半，長青學苑超過100人班級將進行拆班上課，減少室內人數；另外，10處社區照顧關懷據點已自主暫停服務，23處據點已自行將共餐改為送餐。

運動局表示，國民運動中心也將擴大消毒，韻律教室、飛輪教室等課程空間於課程結束後至下一班學員入場前場地須消毒清潔；健身房、泳池、球場等非課程空間則採每日3時段進行消毒清潔，各體育場館空間管制人流減量由原先20%提高至30%。

工策會指出，因應疫情警戒已升至第二級，6月8日前，工策會相關講座與活動人數100人以下皆採梅花座辦理，100人以上活動則全數取消。

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