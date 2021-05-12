斷言阿公店是第3起群聚！醫驚爆「老司機行程」：有感染源2店移動

記者張乃文／綜合報導

中央疫情指揮中心今再公布新增16例本土病例，3例與宜蘭遊藝場相關、10例與蘆洲男相關，另有3例感染源待釐清，其中案1220、案1221，工作地點分別位在萬華三水街「鴻達茶藝館」及西園路1段「楓香清茶館」。對此，有醫師直指，絕對是有個感染源2家移動，以「茶店仔」的型態而言，他認定2例有關聯，且「90%是第3起社區群聚」。

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

對於今暴增16例本土個案，醫師們紛紛再次呼籲，大家一定要確實落實防疫工作。精神科醫師潘建志表示，台灣防疫已經到2.9級，再一小步就要全面休市停課。他提到，案1203的蘆洲獅子會前會長，傳給案1218等10人，為第1個社區群聚；而案1216羅東遊藝場為第二個社區群聚，共有8例不明來源。

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潘建志指出，今天還有3例不明感染確診，其中案1220的工作地點在萬華三水街鴻達茶藝館，案1221則是萬華西園路楓香清茶館的茶室女員工，也就是俗稱的「茶店仔」或「阿公仔店」。他直言，世界上不可能有那麼巧的事，剛好2家茶室同時有人感染。

▲新增2確診者上班地點為鴻達茶室及楓香清茶館。

潘建志說，萬華三水街和西園路離很近，走路才5分鐘，他研判，「絕對是有個感染源在兩家店移動」，傳染給了這2個個案，「老司機告訴你，茶店仔的客人唱歌喝酒是會續攤的」，工作人員互相支援坐檯也不奇怪，因此這2例有關聯，「90%是第3起社區群聚」，只要病毒基因定序做出來，就能100%確定。

潘建志提到，今天新增的3例不明感染確診個案，只要他們身邊有另一人再確診，也算社區群聚，因為群聚感染的定義是，人時地相關2人就算；而符合單周3件社區群聚，就要啟動第三防疫層級，決定很難下，「現在是考驗北北桃市長和阿中部長的嚴苛時刻」。