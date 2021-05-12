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宏都拉斯將採購陸製疫苗　陸外交部：做出正確選擇才是正道！

▲▼宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。（圖／路透）

▲宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

我友邦宏都拉斯有意透過薩爾瓦多等國，取得中國大陸製疫苗，總統葉南德茲更表態，可能在大陸設立商務辦事處，引發外交警訊。大陸外交部新聞發言人華春瑩12日在記者會上回應稱，順應大勢，做出合乎民心的正確選擇才是正道。

華春瑩表示，多次說過疫苗是拯救生命的希望，新冠肺炎疫情發生以來，中國始終秉持著推動構建人類命運共同體和衛生健康共同體的理念，為消除免疫鴻溝，實現疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性做出了積極貢獻，「有關的合作光明磊落、坦坦蕩盪，得到了包括中美洲國家在內的國際社會的普遍歡迎，也發揮了積極的示範效應。」

▲▼華春瑩。（圖／CFP）

▲華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩強調，「你剛才提到宏都拉斯有關人士所稱『地緣政治封鎖』，我不知道他說這個話是有何用意。我想強調的是，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，這是歷史和法理事實。順應大勢，做出合乎民心的正確選擇才是正道。」

此前，大陸國台辦發言人朱鳳蓮連說三次「一個中國原則」回應，強調這是人心所向、大勢所趨，大陸希望有關國家能按照「一個中國原則」妥善處理涉台問題。

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