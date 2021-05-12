頻點名吳釗燮　國台辦嗆：「台獨頑固分子」依法終身追責

▲ 外交部長吳釗燮 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／北京報導

外交部長吳釗燮近日頻繁接受外媒採訪，並在多場合表達台灣堅持民主自由、呼籲國際正視中國大陸威權主義擴張威脅等。大陸國台辦發言人朱鳳蓮於12日舉行的例行記者會上，再次於中共黨媒提問時，點名吳釗燮，強調陸方堅決打擊台獨頑固分子，將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。

近日，吳釗燮接受英媒、澳媒專訪，表示「中國政府沒有一天統治過台灣，這是事實更是現狀」，並呼籲國際正視中國大陸威權主義擴張所產生的影響，認為其持續侵擾台灣。對此，國台辦曾多次回應抨擊。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮5月12日主持例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

在12日國台辦舉行的例行記者會上，有中共黨媒提問，大陸連續點名吳釗燮的謀「獨」言論，是否已經將他列入台獨「頑固分子」清單。

朱鳳蓮表示，堅決打擊「台獨」頑固分子，制止「台獨」分裂行徑，是維護兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件。

朱鳳蓮說，吳釗燮一再狂妄進行「台獨」挑釁，惡意詆毀大陸，煽動兩岸對立，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益。對這類「台獨」頑固分子，我們將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。

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