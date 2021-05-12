侯友宜宣布八大行業暫時停業　黃偉哲：台南已做好防疫準備！　

▲台南市長黃偉哲指出，針對疫情升溫，台南市已做好防疫準備工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市長侯友宜，宣布八大行業暫時停業，台南市長黃偉哲指出，台南是需要部署，且以最壞的狀況來做最好的準備，希望這個最壞的狀況永遠不要發生，但是不能不做最好的準備，台南市已做好防疫準備工作。

黃偉哲指出，台南市已經再做一些作業了，對三級甚至四級疫情升溫需要配合的部分，包括辦公處所的整備，包括民眾洽公的這個部分，包括線上教學，我們都已經都在做，雖然12日還是停留在2級，但是我們不能夠沒有準備，所以市府剛剛召開臨時的疫情緊急會議，所以說已經做了這樣子一個準備，現在先不要去「超前部署」，因為部署下去就要室內5個人、室外10個人，先不要部署下去，市府已經做好一個整備了，包括需要的物資，包括人員的編組，包括異地辦公，分艙分流，這個部分我們都已經準備好。

黃偉哲說，如果已經進入第3級警戒，西港香可能就沒有辦法舉辦，那接下來甚至其他的活動，因第3級是屬於非常嚴峻的處理方式，是下猛藥，所以說不會一直持續下去，通常是持續兩個禮拜，或是14+7天，這部分台南市都尊重中央流行疫情指揮中心的準備，現在新北也有，然後這個宜蘭也有，傳聞基隆也可能有，雖然都集中在北台灣，但是因為台灣的交通很便捷，我們南台灣不能夠沒有任何的準備，所以相信台南市的心理準備跟物資準備、人員動員準備都已經準備好。

童話獨角獸、童話美人魚兩款任選

