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單日增16例本土病例！旅宿業哭嚎：退訂600間、電話接不完

▲▼羅東夜市11日人潮冷清。（圖／記者游芳男翻攝）

▲昨（11日）羅東暴增5例群聚，羅東夜市當晚人潮冷清。（圖／記者游芳男翻攝）

記者彭懷玉、蔡玟君／採訪報導

指揮中心今（12日）一口氣公布16例本土個案，3例感染源不明。其中，宜蘭縣羅東遊藝場群聚增為8人確診，雙北、基隆也出現案例，無疑對旅宿業是雪上加霜。首當其衝的宜蘭旅宿業者表示，「退訂多喔，電話都接不完！」不過會讓客人全額退款，挺過這段時間再說。

▲▼宜蘭民宿Sunday home。（圖／記者蔡玟君攝）

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▲受疫情影響，宜蘭民宿首當其衝。（示意圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭羅東旅宿業者李先生表示，從昨天開始，陸續退了10幾組訂單，旅客打電話來大部分是直接退訂，之後看疫情狀況再重新訂。「疫情蠻嚴重的，會退訂是預料中的事。」李先生的民宿就位於羅東，他指出，宜蘭不大、鄉鎮都集中，疫情對宜蘭全區都有影響，據悉，其他家民宿也是電話接不完，為避免彼此的顧慮，付訂金的旅客都可全額退款，大家共同度過疫情，其他的再說，也比較方便、安心。

▲▼礁溪老爺酒店詩人山景房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲礁溪老爺酒店目前退訂情況不到1成，若有延期需求，可讓旅客延期3個月。（圖／記者蔡玟君攝）

礁溪老爺酒店則表示，目前有收到許多旅客詢問，目前退訂情況不到1成，若有延期需求，可讓旅客延期3個月。礁溪老爺酒店從去年開始就實施嚴謹的館內防疫措施，除了每天定時清潔消毒，近期開始包括旅客常碰到的把手、電梯按鍵，約2小時就會消毒一次，餐廳座位也拉大距離。

▲福容大飯店。（圖／福容大飯店提供）

▲福容大飯店淡水店。（圖／福容大飯店提供）

至於飯店、集團部分，目前全台共有14家分店的福容大飯店表示，自昨天開始，陸續接到客人來電詢問是否能展延活動，其中多以機關學校為主，也有不少旅客將原本5、6月假期安排延期至暑假或暑假之後。其中客房業績掉影響5成、餐飲3成。

花蓮部分，花蓮旅館公會理事長陳義豐直呼「啊，慘了！」五、六月退訂達5至6成，包含團體和散客都有，蠻多客人選擇直接退訂，都可全額退費。原本延期的期限抓在3個月內，因應疫情特殊，延到6個月甚至是9個月都有，陳義豐也要求業者從每天一次的清潔消毒新增至每日兩次，並徹底實施實聯制登記。

旅宿退訂潮甚至延燒到苗栗，苗栗旅宿業者表示，光今天早上就處理了10單、昨日退了4單，最誇張的是聽到有業者這兩天就被退訂600間，另有業者退訂達5成，甚至五月中到六月中團客幾乎全退，散客預估這個月會掉60%以上；針對新北、台北、宜蘭、基隆的旅客採全額退費，目前都是建議客人延期，如果延期後疫情還是嚴重，將依據政府發布消息，實施全額、不限縣市全額退款。

▲台北福華大飯店高級單床房。（圖／福華大飯店提供）

▲台北福華大飯店這兩天都在進行休館大消毒。（圖／福華大飯店提供）

北市福華大飯店日前才有確診機師到飯店消費，福華大飯店這兩天進行休館大消毒，主要著重在飯店的加強清潔與整理，餐廳也暫時關閉消毒。福華飯店表示，「我們都是主動提醒客人改期或取消的，至於還是有一些客人堅持要入住的，也還是會接。」休館跟休廳時間都會同步更新於粉專官網跟Line，也會電話告知訂位及訂房客人。

▲暖東峽谷旁的「拉波波村」豪華露營距離北市不遠，開車大約30分,拉波波村。（圖／記者彭懷玉攝）

▲基隆暖暖的「拉波波村」也接到很多打來詢問的電話，少部分旅客退訂。（圖／記者彭懷玉攝）

而基隆暖暖的露營業者拉波波村則表示，有很多打來詢問的電話，少部分旅客退訂，但也有人趁此刻搶訂週六原本訂不到的帳篷。業者說，露營是低風險活動，前幾天已先做好防疫規範，目前狀況還可以，幾天前已先通知停止單次入園、暫停村長餐廳的室內用餐，改外帶到各自的帳篷用餐，並加大餐桌間的距離，做好防疫。

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