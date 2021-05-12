　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

每生一個娃給100萬人民幣！　他大膽建言樂歪網民　

▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲大陸學者建議，每生一胎政府補助100萬人民幣。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸昨11日公布第七次人口普查報告，數據顯示「紅利人口」有逐漸消失的隱憂。該如何刺激低生育率？大陸學者梁建章提出一個大膽又昂貴的建議，政府獎勵生育，生一個娃給100萬元人民幣。消息一出，樂歪不少大陸網民直說為了百萬生孩子，真的可以考慮。

據大陸國家統計局公佈第七次全國人口普查數據顯示，2020年，大陸總人口達到14.1億人，約佔全球總人口的18%，仍然是世界第一人口大國。 不過，數據也顯示，大陸人口增速放緩，過去十年間年均增長率是0.53%，較前一個十年下降了0.04個百分點。

▲寶寶,女兒,女寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲少子化衝擊大陸未來十年的紅利人口增長。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

根據之前普查數據顯示，大陸剛放開二胎生育時，2016年、2017年出生人口大幅增加，分別超過1800萬人、1700萬人。 但2018年以來出生人口數量有所回落，2020年出生人口為1200萬人，相較於2016年，出生人口數量下降了三分之一。

對此，攜程網創始人、 北京大學光華管理學院教授，也是人口經濟學家的梁建章解讀第七次全國人口普查數據，他首先指出，「有個別數據還是非常令人擔憂的，比如2020年的新出生人口，這也預示著未來低生育率的困境。」

如何解決目前大陸面臨的低生育問題？ 梁建章提出一個很貴的想法，依照現代父母養育成本，政府如果要鼓勵生育，可以考慮每生一胎就補助100萬獎勵（單位：人民幣，同下），換算目前匯率大約430萬台幣上下。

▲▼ 副食品,嬰兒,餵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲根據研究數據，用於家庭福利的財政支出越多，生育率越高。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

至於錢從哪來以及補助形式？梁建章說，2020年中國的GDP總量約為100萬兆，GDP的10%，也就是說每年要花10萬億元的財政支出，如果按照大陸每年需要多生1000萬的小孩來計算，每個小孩需要給予差不多100萬元的獎勵。 當然這種獎勵可以是現金、所得稅和社保減免，房價補貼等多種形式。

梁建章進一步表示，根據研究數據，用於家庭福利的財政支出越多，生育率越高。 每提高相當於1% GDP的支出用於家庭補貼，就會使生育率提高大約0.1個孩子。

因此，按照以上分析，如果大陸需要把生育率從現在的1.1提高到日本1.3-1.4的水準，需要花費GDP的2%，若提高到發達國家平均1.6的水準，需要花費GDP的5%，提高到更替水準2.1，需要花費GDP的10%。

ET快訊
快訊／不要到學校！　陽明交大宣布「全校改採線上授課」
快訊／基隆重症婦進香團足跡曝！吃辦桌睡12人大房　匡列56人
快訊／新北KTV即日起停業　侯友宜將視察錢櫃、星聚點
網狂酸「為何不升三級」　重症醫曝關鍵：衝擊太大
快訊／SOGO復興館今4點半「打烊消毒」
蘆洲獅子會前會長「恐怖1傳10」　圖解2起本土群聚
今暴增16例本土　「各縣市防疫措施」懶人包一次看
新北自行宣布封城？　侯友宜：除非社區感染大爆發無法控制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

每生一個娃給100萬人民幣！　他大膽建言樂歪網民　

影片曝光！2女站水壩中央玩命自拍　她死命拉住閨蜜仍被激流沖走

華為申請「鴻蒙」商標被駁回　法院：已有近似商標存在

清蒸大法螺超爽　陸網紅炫吃二級保育動物「下場慘！」

杭州一急診室突發大火！「已致1死17傷」　濃黑煙漫天

被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她

禁止仲介台人赴陸就業　國台辦：民進黨當局不得人心

印度網紅買2千台陸製氧機　網看怒罵廠家「中國人臉被丟光」　

在陸台灣人10年少7%　國台辦：疫情沒回來

相差13歲姐弟戀！長裙女「當街割腕30刀」　男友冷眼看她倒地

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

每生一個娃給100萬人民幣！　他大膽建言樂歪網民　

影片曝光！2女站水壩中央玩命自拍　她死命拉住閨蜜仍被激流沖走

華為申請「鴻蒙」商標被駁回　法院：已有近似商標存在

清蒸大法螺超爽　陸網紅炫吃二級保育動物「下場慘！」

杭州一急診室突發大火！「已致1死17傷」　濃黑煙漫天

被暗戀女「刪除好友」！　男崩潰狂捅20多刀殺人：我只是想追她

禁止仲介台人赴陸就業　國台辦：民進黨當局不得人心

印度網紅買2千台陸製氧機　網看怒罵廠家「中國人臉被丟光」　

在陸台灣人10年少7%　國台辦：疫情沒回來

相差13歲姐弟戀！長裙女「當街割腕30刀」　男友冷眼看她倒地

藍議員嗆「槍斃陳時中剛好而已」　民進黨：江啟臣也認同？

台股重挫跌破萬六　行政院：國安基金密切關注

避免社區傳播　台南市議會宣布停辦議長盃比賽等活動

基隆重症婦高雄進香團也住這家飯店　業者急消毒：確診者沒住這

快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

《多情》重頭戲江俊翰開車撞山壁！李又汝嚇到崩潰大哭

傳有確診足跡！SOGO復興館提早打烊　北捷今晚將「加強消毒」

疫情警戒升級直接衝擊　5月新人婚宴被迫延期到明年初

曾之喬到處撞包靠「半截抹胸」榮登最辣　顯身材「中空穿搭」女孩必學

防疫新規懶人包！2大賣場美食街實施實聯制、4大超商近萬間停借廁所

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

大陸熱門新聞

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

姊弟路邊撿到鈔票磚　結果讓媽傻眼

印度網紅買2千台陸製氧機　網憂「是家用的！」

重機騎士雷殘摔斷腳　左掌剩皮相連懸空晃

技嘉捧台諷陸遭抵制　股價連2天跌停鎖死

她不願分手當街割腕30刀　小13歲男友冷眼看她倒地

嬌羞刺青男組「伴娘天團」！影片瘋傳

大陸向台捐疫苗？　國台辦回應

2女水壩中央自拍　慘被激流沖走

被暗戀女刪好友　男狂捅20刀殺人

不顧霍金生前警告！大陸宣布「天眼」有新發現

清蒸「天價」螺王　陸網紅炫耀下場慘

大陸人口破14億　熱搜第一名卻是這件事

台海避免戰爭？　國台辦：放棄台獨

更多熱門

相關新聞

禁止仲介台人赴陸就業　國台辦：不得人心！

禁止仲介台人赴陸就業　國台辦：不得人心！

勞動部近日發函要求不得刊登企業招募人員赴大陸就業的職位資訊，違者將處最高500萬罰金。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（12日）表示，「民進黨當局加以阻撓的做法，將不得人心。」

在陸台人減少　國台辦：疫情沒回來

在陸台人減少　國台辦：疫情沒回來

中共建黨百年邀藍營？　國台辦回應

中共建黨百年邀藍營？　國台辦回應

友邦宏都拉斯買中國疫苗　陸強調一中

友邦宏都拉斯買中國疫苗　陸強調一中

大陸向台捐疫苗？　國台辦回應

大陸向台捐疫苗？　國台辦回應

關鍵字：

生育率大陸紅利人口

讀者迴響

熱門新聞

快訊／傳今日「本土確診逾10例」！中和新店萬華都有個案

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

即／宜蘭「國小2年級學生確診」！　全班緊急停課

基隆婦人「發燒4天」傳確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

即／基隆確診婦高雄進香2日　全程搭遊覽車到大寮

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

快訊／今日暴增16例本土！再創單日歷史新高

基隆確診婦足跡曝光！一家4口曾到「高雄進香」

快訊／侯友宜宣布：八大行業場所一律停業　營業場所全面人流管制

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

基隆婦爆確診！1日到南部廟會、11日全身癱軟送醫

基隆也傳確診者！陳時中未否認

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

傳雙和有病患確診、急診醫護人員全篩

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面