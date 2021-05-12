每生一個娃給100萬人民幣！　他大膽建言樂歪網民　

▲大陸學者建議，每生一胎政府補助100萬人民幣。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

大陸昨11日公布第七次人口普查報告，數據顯示「紅利人口」有逐漸消失的隱憂。該如何刺激低生育率？大陸學者梁建章提出一個大膽又昂貴的建議，政府獎勵生育，生一個娃給100萬元人民幣。消息一出，樂歪不少大陸網民直說為了百萬生孩子，真的可以考慮。

據大陸國家統計局公佈第七次全國人口普查數據顯示，2020年，大陸總人口達到14.1億人，約佔全球總人口的18%，仍然是世界第一人口大國。 不過，數據也顯示，大陸人口增速放緩，過去十年間年均增長率是0.53%，較前一個十年下降了0.04個百分點。

▲少子化衝擊大陸未來十年的紅利人口增長。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

根據之前普查數據顯示，大陸剛放開二胎生育時，2016年、2017年出生人口大幅增加，分別超過1800萬人、1700萬人。 但2018年以來出生人口數量有所回落，2020年出生人口為1200萬人，相較於2016年，出生人口數量下降了三分之一。

對此，攜程網創始人、 北京大學光華管理學院教授，也是人口經濟學家的梁建章解讀第七次全國人口普查數據，他首先指出，「有個別數據還是非常令人擔憂的，比如2020年的新出生人口，這也預示著未來低生育率的困境。」

如何解決目前大陸面臨的低生育問題？ 梁建章提出一個很貴的想法，依照現代父母養育成本，政府如果要鼓勵生育，可以考慮每生一胎就補助100萬獎勵（單位：人民幣，同下），換算目前匯率大約430萬台幣上下。

▲根據研究數據，用於家庭福利的財政支出越多，生育率越高。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

至於錢從哪來以及補助形式？梁建章說，2020年中國的GDP總量約為100萬兆，GDP的10%，也就是說每年要花10萬億元的財政支出，如果按照大陸每年需要多生1000萬的小孩來計算，每個小孩需要給予差不多100萬元的獎勵。 當然這種獎勵可以是現金、所得稅和社保減免，房價補貼等多種形式。

梁建章進一步表示，根據研究數據，用於家庭福利的財政支出越多，生育率越高。 每提高相當於1% GDP的支出用於家庭補貼，就會使生育率提高大約0.1個孩子。

因此，按照以上分析，如果大陸需要把生育率從現在的1.1提高到日本1.3-1.4的水準，需要花費GDP的2%，若提高到發達國家平均1.6的水準，需要花費GDP的5%，提高到更替水準2.1，需要花費GDP的10%。