新冠肺炎防疫不鬆懈　環保局保障市民安全

▲台南市環保局因應疫情變化，12日一早鎖定人流匯聚之大、小交通站場及周邊展開大規模消毒，市長黃偉哲到台南火車站巡視，感謝清潔隊員辛苦付出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19疫情警戒提升至第2級，台南市環保局因應疫情變化，12日一早鎖定人流匯聚之大、小交通站場及周邊展開大規模消毒，市長黃偉哲上午來到台南火車站巡視，感謝清潔隊員為保障全市民健康辛苦付出，也提醒往來民眾，務必做好個人防疫防護，讓疫情早日趨緩，大家恢復日常作息。

12日上午9時不，氣溫已近攝氏30度，清潔隊員身揹消毒機具，口罩、護目鏡、手套等全副武裝，在臺南火車站月台、廁所及周邊來回執行環境消毒，個個汗流浹背，工作精神與態度，不少民眾都在內心默默致謝。

一整天下來，總計完成103處火車站及地下道、公車轉運站及高鐵台南站等交通戶外50公尺範圍環境消毒，出動清潔隊員157人次。環保局表示，在疫情警戒未趨緩前，如有大型聚會活動（如運動會及廟會活動等）將協助戶外環境消毒，若有疫情發生，配合衛生局進行消毒工作。

市長黃偉哲表示，國內出現感染源不明個案，這種情況令人憂心，目前疫情雖集中在北部，但台灣交通發達，人們南北往返快速又頻繁，南部民眾絕不能心存僥倖，過去威權時代有小心匪諜在身邊，現在要改為「小心確診個案在身邊」，人人要做好個人防護、勤洗手、戴口罩、保持社交距離。施打疫苗對防疫有一定的效力，該施打的人要趕快施打，保護自己也保護他人。

環保局長謝世傑表示，環保局會持續配合中央與地方衛生單位執行相關防疫消毒工作，但除了靠環保局及相關場址管理單位消毒外，民眾也應做好自我健康維護與管理、才是遠離病毒傳染的不二法門。

台南市今年持續重視COVID-19疫情，元旦大型跨年活動、春節假期前後、3月開學前、5月2日四技二專入學測驗等也都積極在場所周邊進行大規模消毒，接下來5月16日國中會考更會仔細做好環境消毒工作。

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