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疫情升溫啟動全市公共場所預防性消毒　黃偉哲：社區感染防疫不輕忽！

▲台南市長黃偉哲請民眾，用小心確診者就在您身邊的規格跟心情來防疫，或許效果更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲請民眾，用小心確診者就在您身邊的規格跟心情來防疫，或許效果更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應疫情嚴峻，台南市長黃偉哲12日上午特地前往台南車站來看一些消毒防疫工作，黃偉哲說今年疫情比去年更嚴重，因進入社區感染之後，真的不知道確診者在哪裡？還有哪些黑數？請民眾用小心確診者就在您身邊的規格跟心情來防疫，或許效果更好。

▲台南市長黃偉哲請民眾，用小心確診者就在您身邊的規格跟心情來防疫，或許效果更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，以前叫做「保密防諜」，現在叫「保命防疫」，口罩戴得好，我們沒有別的武器，我們只有一個口罩，那手要勤清洗，社交距離要維持，這樣子才有一點點的效果。因為真的台灣就這麼小，南來北往的人這麼多，今天來到車站，車子是從北部開過來的，也有從南部開過來的，我們真的不知道下車的哪一個人，他有可能是無症狀的確診者、無症狀的帶原者，我們真的不知道，所以怎麼樣？就只能戴口罩保護我自己。

黃偉哲表示，其實11日晚上去夜市也是基於這樣子，我們看到夜市還是有些人，或許沒有看到新聞，或許整天在工作還不知道事情的嚴重性，所以他們去逛夜市的時候，通常有人還是把口罩拉到下巴，看到市長來了苦口婆心在勸，他才意思性地拉到嘴巴，這個部分心態要不得的，命是自己的，口罩也是你的，用你的口罩來保護你的命，這最重要的。

黃偉哲說，中央現在有八億片口罩，以台灣2300萬人，扣掉嬰兒、在家裡面的人或在安養中心的一些人，一天的消耗可能要1千多萬片，8億大概可以夠撐2、3個月應該是沒問題的，加上我們現在口罩的產能也已經夠了，所以大家應該不需要緊張。因為我們台灣現在目前為止還有口罩出口，將來如果庫存緊張的時候，口罩的出口就可以考慮暫緩。

▲台南市長黃偉哲請民眾，用小心確診者就在您身邊的規格跟心情來防疫，或許效果更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，疫苗大家都在搶，不是我們需要而已，丹麥的AZ疫苗停止施打之後，同批的AZ疫苗就馬上被捷克搶走了，所以這個AZ疫苗不是沒有人要的，所以他呼籲大家還是要要謹慎一點，該打的現在已經開放到第8類組，所以該打疫苗的趕快去施打，這是保護自己也保護他人。

黃偉哲說，目前為止我們還是希望把清潔消毒的工作做好，不厭其煩一次又一次的，我覺得這是唯一目前可以做的，我們武器其實跟1年前沒有什麼差別，但是有沒有辦法落實這個政策，跟1年前的心態一定要有所差別。

黃偉哲指出，目前是進入第2級警戒，其實第2級跟第3級差別只有一線之隔，第2級是出現感染源不明的確診者，第3級是出現10個以上感染源不明的確診者，這個其實只有數字上一點點的差距，如果疫情再繼續嚴峻下去進入第3級，甚至更嚴峻的也不是完全不可能。以八大行業場所，坦白講去年還沒有這麼嚴重的時候，他們已經有歇業，要求他們歇業一段時間了，其實他們如果真的不能做好實名制的話，就應該如同防疫指揮官陳時中部長所講的，就應該停止營業了。

黃偉哲提醒民眾不要心存僥倖，大家想到有確診者在宜蘭，馬上一個夜市就沒人了，真的是沒人了，那如果是這樣大家還心存僥倖，在夜市的業者、還有逛夜市的人，難道一定要等到說確診者出來，不見棺材不流淚嗎？宜蘭跟台南距離不是問題，只要高鐵一坐、台鐵一坐，很快就可能到達中南部了。

▲台南市長黃偉哲請民眾，用小心確診者就在您身邊的規格跟心情來防疫，或許效果更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

因此對於八大行業或是說一些密集接觸像舞廳，如果不實名制的，市府就要求開罰，然後勸導不聽的，就請他歇業，這沒什麼空間的，沒什麼講情的空間，我們還是會嚴格落實。

▲台南市長黃偉哲請民眾，用小心確診者就在您身邊的規格跟心情來防疫，或許效果更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，5月下旬舉辦的西港香，對於西港香的部分，西港香是這個十二瘟王，王爺出巡，瘟王是管那個天上，管防疫的，所以廟方希望藉著這個香科的活動能讓疫情退散。但是市府還是希望他們落實防疫，要不然王爺還沒開始發威，可能這個參加香科的人，就可能就出現問題。所以，落實實名制、戴好口罩是我們對於香科至少起碼的基本要求。那至於這個禮拜六要舉辦的這個會考，希望不要陪考，陪考就會群聚，考生在在考場裡面，事實上也要拉開這個社交距離，代表全程作答的時候，戴好口罩，這部分是要求會考主辦單位能夠具體落實，教育局已宣布禁止陪考。那所以大家可能送到校門口，就讓考生自己進去考。

對台南景點，限制就是戶外5百人，因為一個景點是，不是一個場合，一個景點是，譬如說像山上水道博物館是好幾十公頃，所以這部分同一時間進場人數，會做一些要求，重要是實名制還有實聯制。有些部分他如果沒有帶這個身分證，但是他有帶手機，它能夠聯繫，這實聯制就變得很重要。

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