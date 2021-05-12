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屏東縣加強防疫　明華園、十鼓擊樂團等表演停辦

▲屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

因應社區傳播風險升高，中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒第二級至6月8日，屏東縣政府經緊急召開應變會議，縣內醫療院所即日起停止開放探病及探視，學校戶外教學延期，屏東藝術館開幕系列活動、印尼開齋節等活動停辦，並將派員至夜市、廟會、大眾運輸等人潮容易聚集的地方加強宣導，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，全民一起提升防疫強度。

縣府並盤點縣內至6月8日期間辦理的活動，基於防疫停辦或延期。

─原訂5月22日起辦理屏東藝術館開幕系列活動，包括明華園總團「蓬萊仙島-漢鍾離」、十鼓擊樂團「祈天鼓動」、國光劇團「春草闖堂」、2021屏東青少年新秀音樂會停辦。

─5月16日「慶祝印尼開齋節及家鄉美食同樂會法令宣導活動」停辦。6月1日六堆300年慶典系列活動「全國中小學六堆壁報論文競賽」及「六堆‧家鄉」圖文徵選活動頒獎典禮停辦。

─另黑鮪魚文化觀光季台啤民歌之夜、六堆客庄馬拉松、高國中小暨補校應屆畢業生縣長獎頒獎典禮、全國柔道錦標賽、托育人員表揚暨寶寶嘉年華、林邊水產品推廣活動等延期，將視疫情狀況再評估研議是否恢復辦理。

縣府也將自即日起實施門禁管制，民眾洽公一律從大門口進出。若民眾詢問有關防疫相關疑義，請撥打防疫專線08-7380208。

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