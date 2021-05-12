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6／8前第二級警戒！6旅行社退訂懶人包：全力協助取消及延期

▲星夢郵輪探索夢號。（圖／記者彭懷玉攝）

▲星夢郵輪宣布，探索夢號6月8日前出發的航程取消。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

因國內出現「感染源不明」本土病例，讓社區感染的風險增加，疫情指揮中心11日宣布即日起至6月8日警戒提升到第二級。對此，旅遊業者表示，針對有旅客的旅客，將會依照旅遊定型化契約規定，協助旅客辦理退費或延期，且盡力為旅客爭取全額退費。

雄獅旅遊
雄獅旅遊表示，星夢郵輪探索夢號5月12日至6月8日期間出發之航程，將配合主管機關行政命令預防性停航，旅客可選擇改期，若取消行程也全額退費。其餘團體行程則會在旅遊定型化契約標準下，全力協助旅客辦理取消及延期等相關事宜，並盡力協調供應商爭取退費，以旅客最大權益為優先考量。已出團的旅客，雄獅旅遊也落實實名制、安心制，嚴格施行量測體溫、戴口罩等規定。

雄獅旅遊強調，後續將會視疫情發展狀況，並配合中央流行疫情指揮中心政策滾動式調整因應，並以旅客最大權益為優先考量。

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▲▼「奇萊之美一日遊」三條路線，在稻浪、茶園及森林中感受專屬花蓮的香氣。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮「奇萊之美一日遊」。（圖／花蓮縣政府提供）

可樂旅遊
可樂旅遊今（12日）宣布，即日起凡對疫情有疑慮的旅客，將全力協助辦理取消及延期等相關事宜。可樂旅遊指出，在依照旅遊定型化契約的前題下，將盡力為旅客爭取全額退費。若有實質費用產生，將會舉證相關費用明細，收取實際取消費。

可樂旅遊表示，在維護旅客權益及健康安全的考量下，將配合中央疫情指揮中心政策，隨時調整應變，並嚴格落實防疫步驟，提醒旅客隨時注意自身身體狀況，保護自己也保護他人。

KLOOK
KLOOK昨宣布，已預訂2021年6月8日前行程的用戶，若因疫情關係希望取消或改期，可透過App、網頁或訂單中的「諮詢客路」與客服聯繫，將可免費退訂或改期；欲退改的訂單中若先前是以KLOOK積分結帳，其積分也將一併退還至用戶的帳戶。

▲▼澎湖三石壁。（圖／記者蔡玟君攝）

▲澎湖三石壁。（圖／記者蔡玟君攝）

KKday
KKday則說，若旅客因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將詢問旅客是否更改體驗日期，若無法更改體驗日期，KKday將為旅客辦理取消，並全額退費。

易飛網、易遊網
易飛網指出，目前仍在進行內部確認，尤其離島的部分牽涉到搭飛機，要跟合作的華信航空溝通，若有相關訊息會再告知；易遊網則表示，目前正進行取退政策的討論，稍晚2點等疾管署這邊政策公告後，內部確認完相關細則，會再公告給大家。

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