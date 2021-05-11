前獅子會長足跡跨蘆洲新莊 侯友宜親上火線3步驟力堵社區感染

政治中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土COVID-19確定病例，1例為案1187之接觸者，6例感染源不明，並包括1起遊藝場群聚事件。新北市長侯友宜宣布防疫規定升級，並建議中央針對高風險區域普篩、擴大匡列採檢後，親自視察蘆洲區的大消毒，建議「阻、堵、偵」3步驟，以料敵從寬、禦敵從嚴的態度面對這波疫情。

7名感染源不明的本土案例中，蘆洲個案為五股獅子會前會長，4日前往新莊區中港路晶華亭餐廳、6日則去過蘆洲長安路來來按摩及集賢路大風車婚宴會館。

由於出現7名感染源不明本土案例，五股獅子會前會長更在6日出席近30人的交接晚宴，讓疫情更為緊繃，新北市府上午於內部會議時就定調，將進入第二階段社區感染防疫戒備，直到下午中央疫情指揮中心記者會公開確診者足跡後，新北市再次召開應變會議，宣布最新防疫措施，並即刻針對新莊區、蘆洲區展開大規模消毒。

侯友宜強調，在感染源不明的情況下，不能片面的就確診者記憶進行疫調及後續處置，必須針對高風險區域噴消，並再次建議衛福部就危險區進行普篩、擴大採檢，才能徹底防堵病毒擴散。疫情應變會議一結束，他立即前往蘆洲長樂路視察消毒情形。

▲侯友宜下午赴蘆洲視察消毒作業。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜在現場進一步指出，中央目前只公布案1203在蘆洲、新莊3處足跡點，但有時當事人記憶不盡然清楚，不能只憑印象匡列，所有停留過的足跡、停留點，只要當時在場的人，都應通通擴大匡列，即使要花上更多時間，但現狀必須提高防備能量，才能顯現出問題，全力防堵。

侯友宜表示，面對疫情的轉換，必須要快速、彈性調整步伐，不該陷入被動模式，尤其近期許多個案都是英國變異株，傳播速度相當快，是以往病毒1.4倍，防疫作為應彈性調整。除了「阻」絕境外之後，同時要「堵」，將活動減少，防疫措施升級，不過在「偵」的層面，主動積極調查，更重要的是把範圍拉大，才不會有漏網之魚。

新北市防疫規定：

一、 停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上之集會活動。

二、 加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格者勒令停業。

三、 室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。

四、 大眾運輸交通工具再提高消毒頻率，禁止飲食。

五、 風景區人潮湧擠每2平方1人限制。

六、 文化場館及營業場所採人流管控。

七、 禁止醫院、護理之家探病；住宿型長照機構採視訊探視。

八、 足跡風險區校園暫停對外開放。

▲侯友宜召開臨時應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）

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