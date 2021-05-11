　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前獅子會長足跡跨蘆洲新莊 侯友宜親上火線3步驟力堵社區感染

政治中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土COVID-19確定病例，1例為案1187之接觸者，6例感染源不明，並包括1起遊藝場群聚事件。新北市長侯友宜宣布防疫規定升級，並建議中央針對高風險區域普篩、擴大匡列採檢後，親自視察蘆洲區的大消毒，建議「阻、堵、偵」3步驟，以料敵從寬、禦敵從嚴的態度面對這波疫情。

7名感染源不明的本土案例中，蘆洲個案為五股獅子會前會長，4日前往新莊區中港路晶華亭餐廳、6日則去過蘆洲長安路來來按摩及集賢路大風車婚宴會館。

由於出現7名感染源不明本土案例，五股獅子會前會長更在6日出席近30人的交接晚宴，讓疫情更為緊繃，新北市府上午於內部會議時就定調，將進入第二階段社區感染防疫戒備，直到下午中央疫情指揮中心記者會公開確診者足跡後，新北市再次召開應變會議，宣布最新防疫措施，並即刻針對新莊區、蘆洲區展開大規模消毒。

侯友宜強調，在感染源不明的情況下，不能片面的就確診者記憶進行疫調及後續處置，必須針對高風險區域噴消，並再次建議衛福部就危險區進行普篩、擴大採檢，才能徹底防堵病毒擴散。疫情應變會議一結束，他立即前往蘆洲長樂路視察消毒情形。

▲▼侯友宜赴蘆洲視察消毒。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜下午赴蘆洲視察消毒作業。（圖／記者羅婉庭攝）

侯友宜在現場進一步指出，中央目前只公布案1203在蘆洲、新莊3處足跡點，但有時當事人記憶不盡然清楚，不能只憑印象匡列，所有停留過的足跡、停留點，只要當時在場的人，都應通通擴大匡列，即使要花上更多時間，但現狀必須提高防備能量，才能顯現出問題，全力防堵。

侯友宜表示，面對疫情的轉換，必須要快速、彈性調整步伐，不該陷入被動模式，尤其近期許多個案都是英國變異株，傳播速度相當快，是以往病毒1.4倍，防疫作為應彈性調整。除了「阻」絕境外之後，同時要「堵」，將活動減少，防疫措施升級，不過在「偵」的層面，主動積極調查，更重要的是把範圍拉大，才不會有漏網之魚。

新北市防疫規定：
一、 停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上之集會活動。
二、 加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格者勒令停業。 
三、 室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。 
四、 大眾運輸交通工具再提高消毒頻率，禁止飲食。 
五、 風景區人潮湧擠每2平方1人限制。 
六、 文化場館及營業場所採人流管控。 
七、 禁止醫院、護理之家探病；住宿型長照機構採視訊探視。 
八、 足跡風險區校園暫停對外開放。

▲▼侯友宜召開臨時應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲侯友宜召開臨時應變會議。（圖／記者羅婉庭攝）

 其他人也看了這些新聞...

► 台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散
► 柯文哲：禁畢旅、畢業典禮改線上　16日開齋節停辦
► 侯友宜：蘆洲新莊校園即日起不開放　八大場所加強稽查

振興一下我們的美麗

ET快訊
旅館傳「舒服哭聲」！他錄淒厲25秒　網笑翻：快出人命了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文面臨疫情3大挑戰　民進黨暫緩公投實體活動、強化網路溝通

前獅子會長足跡跨蘆洲新莊 侯友宜親上火線3步驟力堵社區感染

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨看不下去：疫情惡化怪罪人民？

不滿中山分局貪瀆案檢討報告！　傳柯文哲怒飆「忍警察局很久」

「國軍弟兄到底吃了多少美豬？」　國民黨籲全面採用台灣豬

民進黨：2012年沒國際標準時　江啟臣當年投票贊成進口萊牛

國中會考「北市擬採5防疫措施」　不開放陪考、考試全程戴口罩

快訊／新北國中會考3萬人應試禁陪考　備用試場可容5發燒生

台灣基進延後全台公投宣講　視疫情發展再討論續辦方案

影／林為洲籲機師全打疫苗！談「陳時中槍斃說」：論事別歪樓

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

本土暴增7例「尚有感染源不明」 陳時中宣布：已經進入社區感染

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

挑戰台語童謠《丟丟銅仔》狂卡詞 女孩唱成筒仔米糕笑翻：餓了啦

蔡英文面臨疫情3大挑戰　民進黨暫緩公投實體活動、強化網路溝通

前獅子會長足跡跨蘆洲新莊 侯友宜親上火線3步驟力堵社區感染

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨看不下去：疫情惡化怪罪人民？

不滿中山分局貪瀆案檢討報告！　傳柯文哲怒飆「忍警察局很久」

「國軍弟兄到底吃了多少美豬？」　國民黨籲全面採用台灣豬

民進黨：2012年沒國際標準時　江啟臣當年投票贊成進口萊牛

國中會考「北市擬採5防疫措施」　不開放陪考、考試全程戴口罩

快訊／新北國中會考3萬人應試禁陪考　備用試場可容5發燒生

台灣基進延後全台公投宣講　視疫情發展再討論續辦方案

影／林為洲籲機師全打疫苗！談「陳時中槍斃說」：論事別歪樓

命理師解析25種「常見夢境」！夢到眼睛睜不開壓力太大、慎防意外

關指部官兵「自拍喝酒」瘋傳！露臉嗆長官　千人驚：史上最猛靠北文

舒華開個人IG自介超派！　穿搭美照背景藏「白吊嘎阿北」台味爆表

「琥王」首戰猛獅　強碰布雷克

迪麗熱巴私服穿搭女孩都該學　高腰牛仔褲、單車褲真正顯瘦有感

玉山盃／南投縣換血出擊　仰賴高一潛力股實力

蔡英文面臨疫情3大挑戰　民進黨暫緩公投實體活動、強化網路溝通

貝茲摩「效忠柯瑞」發言激怒巫師一哥　淡定回：他開不起玩笑

王志鵬／中國軍機進入西南海域的情況有所轉變？

陳清河／迎來5G世代　不可忽視的行動平台消費

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

政治熱門新聞

不滿檢討報告！傳柯文哲怒飆「忍警察局很久」

費鴻泰嗆槍斃陳時中　許淑華落淚：我不夠努力才讓他刻薄扯台灣後腿

飼主確診！北市急安置毛孩「單獨隔離」

快訊／恐進入第二階段社區感染警戒　侯友宜將宣布新北防疫升級

快訊／國防部：即日起至6／30停止教召

前獅子會長足跡跨蘆洲新莊 侯友宜3步驟力堵社區感染

本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

指揮中心6大緊急應變：500人活動停辦、雙鐵禁飲食、沒戴口罩開罰

快訊／柯文哲3點宣布「北市防疫升級」

疫情警戒升級　蔡英文喊話「不能失守」

快訊／台灣確定「防疫升級」　蘇貞昌下令嚴防疫情擴散

蘇貞昌稱「民眾鬆懈」　國民黨轟：怪罪人民？

快訊／侯友宜：蘆洲新莊校園即日起關閉　八大場所複查不合格者停業

快訊／確診獅子會前會長6日出席30人餐敘　蘆洲某婚宴餐廳緊急消毒

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

旅館傳舒服哭聲！網笑翻：快出人命了

吳青峰深夜槓林暐哲　4000字痛訴心聲

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

他30歲長雙下巴「以為變胖」　聲音沙啞罹甲狀腺癌

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

營養師曝「６類防疫食物」多吃也不胖

陳零九被揪5罪狀！ 粉絲爆：最會擺態

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

po網批名店母親節蛋糕太潦草

陳零九「邊玩遊戲邊對流程」被揪掉粉行徑！

疫情升溫！各縣市「防疫措施」一次看

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

各大賣場、速食店「防疫新規」懶人包

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面