馬路好行選拔！花蓮市推3項工程獲初評通過　等候複評佳音

▲▼花蓮市長魏嘉賢陪同評比委員實勘3項工程並親自簡報說明。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所爭取內政部營建署2020馬路好行選拔，推出花蓮美崙地區國中小人行空間改善等共計三項工程爭取選拔，初評獲得通過，評比委員日前到現場進行實地評比，目前等待複評成績宣布。花蓮市長魏嘉賢表示，營建署希望透過評比競爭，讓投入的前瞻經費可以創造最大效益，並且有效推動建構市區道路優質環境。





營建署去年底公布「2020馬路好行計畫」，廣邀各縣市政府提報「前瞻基礎建設—提升道路品質計畫」補助各縣市政府辦理的優良案件。花蓮市公所推出花蓮美崙地區國中小人行空間改善工程、花蓮市中順街道路改善工程、花蓮市中央路四段至達固湖灣大路道路品質提升工程參與選拔。這三項工程已獲初評並經委員實地評比，目前等待評比成績公布，希望能順利進入複評作業。花蓮市公所未來仍將持績爭取經費，以改善花蓮市區交通環境。



評比委員一行10人日前由召集人吳瑞安帶隊來到花蓮，先聽取花蓮縣政府的亮點案件以及花蓮市公所的一般案件，並在4月23日實地考評。花蓮市長魏嘉賢及市公所主任秘書翁美華、建設課長徐國城等人一路陪同，在三個改善工程提供簡報說明。

美崙地區國中小學，包括國立東華大學附設實驗國民小學、花蓮縣立美崙國民中學，其周邊人行空間或為大理石碎片鋪面，但因年久破損下陷，有些則未設置人行道，對於提供上下學通行及用路人行走的功能來說明顯不足，且不符無障礙通行環境。花蓮市公所爭取前瞻經費執行設計及發包作業後，該人行空間與美崙地區周邊市容結合，除改善通行品質外，也提升計畫區街道景觀及道路功能，帶動地方觀光與人文發展。

花蓮市中順街道路改善工程倡導環保意識，特地使用再生粒料，包括人行道高壓緣石以及導盲警示磚、預鑄路緣石及L型高壓緣石，均採用環保署資源回收基金管理委員會登記核可的再生粒料。至於行穿線方面，以白綠相間的彩色來增加辨識度，並提升防滑係數為83，超過一般道路防滑係數的45。整體工程完成後，不但便利通行並改善人行道美質，周邊環境品質提升，也促進居民休閒互動，對於當地中原國小學生接送，也有效提高效率，降低交通阻塞發生率，提升學生及用路人之安全。

中央路四段至達固湖灣大路道路品質提升工程，該道路由於管線單位開挖頻繁，嚴重影響用路人的行車安全。經爭取前瞻經費改善後，包括協調管線單位包括人手孔蓋及管線與纜線下地等事項，改善用路人行車安全及舒適性，同時因應周遭環境需求改善道路排水，將公路隙地、安全島及路肩設置保水植生綠帶，同步改善道路交通功能，以及達到景觀美化行車安全的目的。另外也把人行道上的管線做了整理，將原本沒有路燈的位置加強照明設施，施做之後，深獲當地居民與用路人的認同。

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