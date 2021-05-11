同濟會致贈15具「大型遮陽傘」　台東關山警執勤「涼一夏」！

▲▼ 饒慶鈴偕同同濟會致贈15具「大型遮陽傘」，提供台東關山警執勤「涼一夏」 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣鹿野高台一年一度舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」活動即將於7月3日至8月13日，為期45天繽紛開飛！台東縣縣長饒慶鈴於今(11)日，偕同台東市及海端鄉同濟會人員至關山警察分局致贈15具「大型遮陽傘」，讓炎炎夏日執行治安、交通及服務等工作的員警們免於酷曬之苦，可以稍稍「涼一夏」。

「有夠水！但有夠熱」！「台灣國際熱氣球嘉年華」活動邁入第11年，原先預訂7月3日至8月8日在鹿野高台升級登場，現在公布延長至8月16日閉幕，為期45天，並以「夢想起飛，希望升空」為主題展開；活動期間由關山警察分局官警執行治安、交通及服務等工作，但時值炎炎夏日，饒慶鈴為體恤員警的辛勞，偕同臺東市及海端鄉同濟會人員，共同致贈15具大型遮陽傘。饒慶鈴於致詞中表示，去(109)年已經有送關山警察分局大型遮陽傘，經詢問過關山警察分局，再15具就足夠了；在此感謝台東市及海端鄉同濟會會長與會員，共同出資贈送15具大型遮陽傘，讓執勤員警免受太陽酷曬之苦，再次感謝大家的協助，謝謝！

關山警察分局表示，熱氣球活動適逢暑假期間，執勤員警每天必須與炙熱的艷陽博鬥，雖然有執勤便帽(小帽)及防曬袖套，但是高溫仍會無情的侵蝕著員警的體力及專注力，感謝縣長及同濟會人員贈送大型遮陽傘，讓執勤員警感到「揪感心ㄟ」，也大幅提升員警執勤效率及安全。

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