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校園預防犯罪　女國際同濟會與市警局犯罪預防宣導團聯手出擊

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▲台南市女國際同濟會與市警局犯罪預防宣導團聯手出擊，在佳里區信義國小舉行「紫錐花運動、校園反毒反暴力」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市女國際同濟會與市警局犯罪預防宣導團聯手出擊，在佳里區信義國小舉行「紫錐花運動、校園反毒反暴力」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市女國際同濟會與市警局犯罪預防宣導團聯手出擊，在佳里區信義國小舉行「紫錐花運動、校園反毒反暴力」宣導活動，宣導團別出心裁，以互動方式與台下小朋友一問一答，會長劉思妍及澎嘉南區紫錐花反毒反暴力主任熊育賢表示，希望結合警方、校方及民間團體，共同出力投入反毒工作。

▲台南市女國際同濟會與市警局犯罪預防宣導團聯手出擊，在佳里區信義國小舉行「紫錐花運動、校園反毒反暴力」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劇中的反派毒販由市警局宣導團小鮮肉巡官黃翊禎擔綱演出，不斷地用新興毒品「毒糖果」、「毒餅乾」及「毒巧克力」來引誘由佳里分局偵查佐買志彬所飾演「資深3年級小學生」，因受不了誘惑而吃下「新興毒品」後，產生頭暈、噁心、全身癱軟及幻覺等情況，劇中並穿插由宣導團警務正黃東偉所飾演的時空警探，利用定格畫面當作「人型投影片」，向台下師生講解反毒觀念。

▲台南市女國際同濟會與市警局犯罪預防宣導團聯手出擊，在佳里區信義國小舉行「紫錐花運動、校園反毒反暴力」宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣導團在此向師生呼籲，如在學校遇到奇怪的人、事、物，記得馬上跟學校老師反映；要勇敢拒絕陌生人招待的食物或飲料，新興毒品常以小朋友喜愛的糖果、餅乾、零食作為偽裝，容易誤食而危害身體健康，如有身體不適，立即向師長及家中大人反映，並儘速就醫，尋求專業協助。

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關鍵字：校園,預防犯罪,同濟會,市警局,犯罪預防

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