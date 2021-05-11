宜蘭瘋傳「銀河百家樂大夜女店員」去過麥當勞、寶雅　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布7例本土病例，其中6例感染源不明，其中1例案1202在宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，還有另外職場加常客等4人染疫。但地方社團傳出案1202還有去過當地麥當勞、夜市、寶雅等處。對此，指揮官陳時中回應，目前疫調還沒看到，但會繼續了解。

案1202為本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，在5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢，於今日確診（Ct值20）。

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陳時中表示，鑒於個案工作地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等35人列為居家隔離對象並進行採檢，截至目前4人核酸檢測陽性確診（案1208至案1211），17人陰性，10人檢驗中，衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場人員調查匡列。

除了指揮中心已經公佈的銀河百家樂之外，地方社團也傳出個案有去過麥當勞、寶雅、夜市和超市等等。陳時中表示，這些路徑在目前疫調還沒看到，有了解個案每天晚上11點多騎摩托車上班，早上8點下班，可能路途中會去買東西吃，之後疫調會陸續出來，宜蘭群聚如果有必要，也會做基因定序。