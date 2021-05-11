疫情升溫！2021新一代設計展宣布停辦　民眾可憑證全額退費

▲2021新一代設計展於5月11日下午2點10分於官網及臉書宣布停辦。（圖／翻攝2021新一代設計展公告）

記者謝承恩／台北報導

中央疫情指揮中心今（11）日公布新增7例本土案例，且感染源不明，全國COVID-19防疫警戒升級為第二警戒！2021新一代設計展下午2時也宣布停辦，已購買門票之民眾可憑證全額退費。

2021新一代設計展於5月11日下午2點10分於官網及臉書宣布停辦，公告如下：

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1. 「2021第40屆新一代設計展」原訂於5月14日至5月17日在南港展覽館2館舉辦，因應近日COVID-19疫情升溫，本展依據行政院蘇貞昌院長於今（11）日上午11點55分舉辦之記者會、中央流行疫情指揮中心下午2點舉辦之記者會及台北市政府即將於下午3點發布之防疫升級指示，宣布立即停止辦理實體展覽。

2. 為保障參展學生及民眾權益，本展將全額退還保證金及預繳之水電費用；已預購門票之民眾，亦可憑購買憑證全額退費（詳細退票須知：https://www.yodex.com.tw/exhibition_news_detail/84）

3. 2021新一代設計展停辦實體展覽，線上展仍維持辦理，將依原訂時程於5月14日上線開展。如學生有意願參與線上展出，即日起開放補件至5月31日中午12點截止，學生可以作品組別為單位，自行將相關檔案提供至本展聯繫窗口（電子郵件信箱：yodex@tdri.org.tw）。

4. 金點新秀設計獎決審，原擬於5月14日於新一代設計展現場舉行，因應實體展覽停辦，決審將全面改為線上評選，參賽細節將於近日公告於「金點設計獎」官網（https://www.goldenpin.org.tw/）。

5. 因疫情持續升溫，為保障參展師生、觀展民眾及工作人員之健康安全，2021新一代設計展依中央流行疫情指揮中心之防疫升級取消辦理，造成不便敬請參展師生體諒，後續相關事宜將陸續公告於新一代設計展官網（https://www.yodex.com.tw/）。