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陸人口10年內呈現低速成長　專家：負增長時代將提前來臨

▲▼中國街頭老人與小孩、人口紅利 。（圖／CFP）

▲大陸人口10年保持低速成長，總人口進入負成長時代或提前來臨。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸統計局今（11）日公布人口普查數據為14.1178億人，將較於2010年的13.3972億人，年平均增長率為0.53%，下降0.04％，10年內保持低速成長態勢。對此，人口研究專家原新表示，低生育率現象持續穩定，出生人口繼續縮減，育齡婦女人數也將大幅減少，「總人口在2025至2030年期間開始進入負增長軌道已毫無懸念。」

兒童，幼兒，孩子。（圖／CFP）

▲數據顯示，大陸近30年皆處於低生育率水平。（圖／CFP）

《第一財經》報導，南開大學經濟學院人口與發展研究所教授、中國人口學會副會長原新表示，總人口仍然保持慣性增加，「根據數據判斷，總人口負增長的時間有可能是比此前預計的要早，但人口規模巨大的情況不會根本改變，中國依然是第一人口大國。」

原新指出，預判中國人口負增長將提前到來，是因為低生育率現象持續穩定，出生人口繼續縮減，生育者15至49歲育齡婦女人數以及20至34歲生育高發育齡婦女將大幅減少。

此外，自1992年起，大陸已處於低生育率水平時代，人口的內在增長率便由正轉負，距今已30年。對此，原新提到，「預計未來十年之內，人口正增長慣性將消耗殆盡，總人口在2025至2030年期間開始進入負增長軌道已毫無懸念。」

▲▼老人,獨居,孤老,奶奶,老婦,阿嬤,老年人,高齡,老太太,銀髮,年長者,長輩。（圖／CFP）

▲專家預估，大陸未來50至60年將保持老年人口規模世界第一。（圖／CFP）

數據顯示，大陸勞動力人口逐年下降，2018年為89729萬人，2019年為89640萬人，下降了89萬人。原新強調，中國人口將從正增長走向負增長，結束人口數量持續增加的歷史，「未來50至60年，中國將保持老年人口規模世界第一，步入全球人口老齡化程度最高的方陣之中，勞動年齡人口為表徵的勞動力資源提前縮減，社會保障可持續性問題日益突顯，人口負增長與低生育率陷阱相疊。」

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