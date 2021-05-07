「少子化對策」排除同志！團體呼籲：開放人工生殖法、共同收養

▲「少子化對策」排除同志家庭，同志團體聯合聲明。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

少子化議題延燒，行政院昨6日拍板相關對策；不過今（7）日同志團體聯合聲明，目前政府將原先提供給中低收入戶夫妻的不孕症治療補助，加碼擴大至一般不孕夫妻，但《人工生殖法》仍然排除同志配偶，而且至今同志家庭仍不能共同收養小孩，呼籲行政院「請不要忘記同志家庭！」

少子化升級為「國安問題」，美國中情局（CIA）日前更預測台灣生育率為2021年「全球最後一名」，行政院會終於在7日通過衛福部提報的「少子女化對策-建構安心懷孕友善生養環境」。不過彩虹平權大平台聯合許多同志團體表示，這些政策仍排除同志家庭，台灣身為「亞洲第一」通過同性婚姻的國家，卻依舊讓同志家庭有別於異性戀家庭，少子女化對策仍舊忽視台灣同志家庭的存在。

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一、人工生殖法排除同志

團體表示，2007年立法的《人工生殖法》以配偶為單位，進行人工生殖技術的協助，讓不孕夫妻可以透過台灣人工生殖技術的協助，實踐生養子女的夢想。而2019年雖迎來同性婚姻合法化的保障，但《人工生殖法》尚未修正納入同志配偶，技術和補助僅限縮於已婚異性戀夫婦，少子女化對策的美意，同志們等於「看得到卻吃不到」。

根據內政部戶政司統計，截至2021年1月份，締結同性婚姻的配偶共有5326對，然而也意味著5千多對的同性配偶，僅因為相愛者是同性，就失去國家對於人工生殖技術的使用資格與相關津貼。

根據同志家庭權益促進會的服務經驗，同志們只能花費大筆金錢求助海外醫療資源，承擔往返海外求子的法律風險、失去使用台灣優良人工生殖技術的代價，看著外國不孕夫妻前來台灣使用人工生殖技術，已經符合現行法中「妻有子宮」的已婚女同志配偶只能選擇前往海外，嚐盡同志生養資格被國家排除的辛酸，在2020年爆發新冠肺炎後，如今因為疫情出不了國，同志們等無可等。

二、同志家庭無血緣小孩「被迫單親」

按目前法規程序，同志配偶收養另外一方親生的子女，實務上至少需要6至8個月，正是孩子最需要照顧的期間，卻無法在小孩出生後直接享有育嬰假及請領育嬰留職停薪津貼，必須等待繼親收養流程結束，而今日所提出育嬰假與津貼的配套在同志家庭也在時間上打了折扣。

另外無血緣收養家庭受困於748同婚專法限制，面臨收養前「小孩、結婚二選一」；收養後，配偶「無法接續收養自己的養子女」，讓收養家庭中沒有親權的家長，連育嬰假與津貼都無法申請，實質雙親仍只能「被迫單親」，兒童權益保障只有一半。

▲同志團體聯合聲明「少子女化對策，請不要忘記同志家庭」。（圖／彩虹平權大平台）

台灣同志家庭權益促進會、彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會組成倡議小組，已對於同志收養的困境提出修法，訴求未來可以透過修法，讓同志不只可以結婚，也能生育、養育子女，減緩目前國家人口緊縮的困境。

團體也聯合呼籲政府，儘速修正《人工生殖法》，開放女同志配偶合法人工生殖，研議代孕政策時納入同志需求及經驗，實踐生育平等。同時修正同婚專法未竟之處，讓同志可以「共同收養子女」，保障被收養兒童權益；另也全面檢視國家家庭及人口政策，讓同志與異性戀家庭沒有落差。

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