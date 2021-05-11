快訊／新北大型活動異動！碧潭水舞提前關閉、河海音樂季延期

▲新北市長侯友宜主持防疫會議。（資料照／記者羅婉庭攝）



記者羅婉庭／台北報導

國內疫情急遽升溫，新北市長侯友宜宣布防疫再升級強化，停辦室內100以上，室外500人以上之集會活動。 為減少群聚造成感染風險，新北市政府宣布原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前至5月11日落幕。另外，原訂於今(110)年5月22日至6月6日每週六日舉辦之「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，確切延辦日期將視後續疫情走向另行宣布。

我國新冠肺炎疫情11日再新增3本土病例，其中一名為新北市五股獅子會成員，且該案例無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關聯，感染源頭仍不明，恐成社區感染破口、釀群聚感染風險。

行政院長蘇貞昌中午將視察中央流行疫情指揮中心，並宣布防疫升級措施。衛福部官員指出，因應這次出現「感染源不明之本土病例」階段，自即日起至6月8日提升疫情警戒標準，本次會議與會的不只衛福部，還包括教育部、內政部、交通部、文化部等。

侯友宜上午出席行程後表示，面對這波疫情，無論中央今日有無宣佈升級防疫，新北市今早已定調，做好準備將警戒提升到第二階段社區感染。

根據指揮中心1月21日發布的「疫情警戒標準及因應事項」，若出現感染源不明本土病例，因應措施包含未配合口罩規定可以開罰；停辦室內100人、室外500人以上集會活動；集會活動必須落實全程配戴口罩或使用隔板、實聯制、總量管制、體溫測量、消毒、動線規劃、人流管制等措施；若營業場所無法落實人流管制作業；無法落實各項防疫措施者應暫停營業；必要時，強制關閉休閒娛樂相關的營業場所及公共區域。

指揮中心擬公布措施如下：



1. 未配合口罩規定者可予以開罰。

2. 所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩/使用隔板,並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

3. 原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4. 營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業。

5. 交通運輸：雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食，雙鐵禁站票，高鐵取消自由座。

6. 醫院及長照機構：除例外情形，停止開放探親及探視，陪病及陪伴者限1人。