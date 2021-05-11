中國人平均年齡38.8歲　統計局長寧吉喆：和美國差不多

▲大陸國家統計局局長寧吉喆。（圖／取自大陸國新辦）

記者陳政錄／北京報導

中國大陸5月11日公布第七次全國人口普查結果，針對人口增長出現放緩趨勢，以及老齡化問題，大陸國家統計局長寧吉喆強調，透過這次普查，全國人口平均年齡是38.8歲，依然年富力強。他補充，「美國最近公佈了最新的人口普查數據，平均年齡是38歲，和我國的水平差不多。」

按照大陸第七次人口普查結果，31個省、自治區、直轄市和現役軍人的最新全國人口總量，為14億1178萬人，與2010年的13億3972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%。

其中，大陸男性人口比女性人口多了3490萬人，官方解讀，性別比已「略有改善」，另60歲及以上老齡人口方面，達2億6402萬人，佔總人口的18.7%，與2010年相比增加5.44個百分點。

▲大陸人口往老齡化發展。（圖／視覺中國）

大陸國家統計局長寧吉喆對此坦言，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

面對媒體提問，過去十年大陸全國人口增長出現的放緩趨勢，有專家預測會在2027年達到峰值14.5億，是否意味人口零增長提前到來？

寧吉喆回應，人口增長放緩，主要原因是育齡婦女特別是生育旺盛期婦女數量的持續下降，還有人們生育時間的推遲，以及生育養育成本的提高。他表示，這是國家經濟發展特別是工業化、城鎮化發展到一定階段的客觀結果，也是世界上發達國家普遍面臨的問題。

他強調，從這次普查結果來看，當前大陸人口總量仍居世界第一，保持一定水準的慣性增長，還有3億多育齡婦女，全面二孩等生育政策調整達到積極成效，與此同時，大陸人口預期壽命持續提高。

因此，寧吉喆表示，從發展趨勢來看，今後的人口增速將繼續放緩，會達到峰值，但具體時間現在看還有不確定性，預計在未來一段時間內，人口總量會保持在14億人以上。

他接著補充，普查的結果還顯示，大陸16-59歲勞動年齡人口為8.8億人，勞動力人口資源仍然充沛。人口平均年齡是38.8歲，依然年富力強，與美國平均38歲的水準差不多。

寧吉喆說，下一步，我們應當持續關注人口增長變化情況，積極應對人口發展可能出現的各類風險挑戰。

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