15萬台灣人接受大陸「人口普查」　男比女多一倍

▲大陸國新辦5月11日舉行新聞發布會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果並答記者問。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸5月11日公布第七次全國人口普查結果，其中在「接受普查登記的港澳台居民和外籍人員情況」章節，顯示有15萬7886名台灣人，接受本次大陸的人口普查登記，總數比10年前的上一次普查，少了1萬2397人。其中，台灣男性在大陸為10萬2897人、女性5萬4989人，主要分布於廣東、上海、福建等地。

中國大陸人口普查約每十年進行一次，上次發布是在2010年。根據11日公布的第七次全國人口普查結果，大陸31個省、自治區、直轄市和現役軍人，不包括港澳台居民和外籍人員的最新人口總量，為14億1178萬人，與2010年的13億3972萬人相比，增加7206萬人，增長5.38%，年平均增長率為0.53%。

▲廣東省是大陸最多外籍人員居住的省分。圖為廣東省會廣州市的天河中央商務區。（圖／記者陳政錄攝）

根據大陸國新辦現場發布的《第七次全國人口普查公報》，還包括「接受普查登記的港澳台居民和外籍人員情況」章節，數據顯示，共有143萬0695位非持大陸居民身分證，但居住在大陸者，接受本次人口普查；其中，台灣居民15萬7886人、香港37萬1380人、澳門5萬5732人，其他外籍人員84萬5697人。

在接受大陸人口普查的台灣居民中，男性為10萬2897人、女性5萬4989人。相比香港男性20萬2296人、女性16萬9084人；澳門男性2萬9067人、女性2萬6665人；其他外籍男性40萬2026人、女性44萬3671人，台灣人在大陸的男性比例明顯較高。

上述人員中，來大陸的目的以就業、定居為主，分別為44萬4336人、41萬9517人，商務目的為7萬7008人、學習21萬9761人、探親7萬4735人，其他目的19萬5338人。

地區分布方面，上述人員分布排名前十的大陸省份，分別為廣東41萬8509人、雲南37萬9281人、上海16萬3954人、福建10萬6248人，以及北京、江蘇、浙江、廣西、山東、遼寧。

值得注意的是，針對大陸展開人口普查，先前台灣曾有消息傳出，陸方要求大陸配偶提供在台家庭相關數據，陸委會抨擊此舉侵害個人隱私，並提醒在大陸的台灣民眾，須注意相關隱私權益等。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮當時表示，大陸全國人口普查的標準時點是2020年11月1日零時。在大陸居住的台灣居民屬於普查範圍，不在大陸居住的台灣居民不屬於普查範圍。

值得注意的是，本次接受大陸人口普查的台灣居民，數量較2010年時，大陸第六次全國人口普查的數據17萬0283人，還略為減少1萬多人。

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