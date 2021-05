台灣連5年未獲邀WHA！　華爾街日報：讓拜登政府很難堪

▲美國總統拜登。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

世界衛生組織(WHO)即將在24日召開世界衛生大會(WHA),即便G7和美國皆支持台灣參與,但我國仍未獲邀。《華爾街日報》10日就刊出社論表示,台灣能否出席WHA對拜登政府來說是首次重大考驗,若台灣無法參與,「這是全球健康衛生系統的一大損失,也會讓拜登政府很難堪。」

《華爾街日報》10日在社論「台灣與世界衛生組織-中國希望將抗疫成功的島國排除在外」(Taiwan and the WHO-China wants the island nation excluded despite its Covid successes)中提到,對讓美國重新加入世衛的拜登政府來說,台灣能否出席WHA,是美國對世衛影響力、改革力的首個重大考驗。

第74屆WHA將在24日召開,世衛直至當地10日下午5時都未向台灣發出邀請,這也是自2017年以來連續第5年未邀請台灣。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)7日表示,沒有任何理由把台灣繼續排除在WHA之外;七大工業國集團(G7)外長也發表公報表明,支持台灣有意義地參與世衛論壇及WHA。

文章指出,台灣目前僅有12人死於新冠肺炎,去年還創下8個月沒有本土病例的紀錄,這些數字都讓全世界羨慕,「但是覬覦台灣民主的中國大陸,想要讓台灣無法讓國際承認。」中國大陸外交部發言人汪文斌更稱G7挺台的聲明是「對中國主權的粗暴干涉」、「是對國際關係準則的肆意破壞」。

文章最後表示,如果台灣無法出席WHA,「這是全球健康衛生系統的一大損失,也會讓拜登政府很難堪。」同時強調,美國人應該質疑,對世界衛生組織的鉅額捐款到底是為了誰的利益。

