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快訊／大陸人口突破14億！男較女多逾3千萬　關鍵數據揭曉藏玄機

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國務院新聞辦於11日上午10時舉行記者會，公布第七次大陸人口普查主要數據結果，發布時程比預期晚了大約一個月。此前有外媒稱，大陸總人口將不到14億，但隨後被官方否認。會上宣布，大陸人口共141178萬人，與2010年(第六次全國人口普查數據）相比，增加7206萬人，增長5.38%，數據表明，大陸人口10年來繼續保持低速增長態勢。

數據顯示，大陸人口中，男性人口為723339956人，占51.24%；女性人口為688438768人，占48.76%。總人口性別比為105.07。0到14歲人口占17.95%，15到59歲人口占比63.35%，60歲及以上人口占18.7%，65歲及以上人口占13.5%。

大陸具有大學文化程度的人口為21836萬人，與2010年相比，15歲及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年，文盲率由4.08%下降為2.67%。

▲▼中國大陸啟動第七次全國人口普查。（圖／CFP）

▲大陸公布第七次全國人口普查結果。（圖／CFP）

大陸在1949年後共進行過6次全國人口普查，分別在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年和2010年。根據2011年4月28日發布的《2010年第六次全國人口普查主要數據公報（第1號）》顯示，大陸總人口共計13.7053億人（含港澳）；漢族人口1,225,932,641人，占總人口91.51%；總人口男女性別比為105.20比100，其中男性人口686,852,572人，占51.27%；女性人口652,872,280人，占48.73%。

大陸的人口家底，頗受外媒注意。據英國金融時報4月下旬引述知情人士說，第7次人口普查將報告總人口不到14億，顯示人口進入負成長。不過，4月29日，大陸國家統計局反駁稱，「據了解，2020年，我國人口繼續保持增長，具體數據將在第七次全國人口普查公報中發布。」

▲▼中國大陸啟動第七次全國人口普查。（圖／CFP）

第七次大陸人口普查從2020年11月1日到12月10日進行入戶登記。此前，大陸國家統計局新聞發言人劉愛華3月15日在國新辦發布會上透露，初步打算在4月上旬召開發布會，公佈這次普查的結果。在發布會上會公佈第七次全國人口普查的主要結果，包括分年齡結構、性別結構、受教育程度等方面的數據。

不過，4月份上旬並未召開上述發布會。劉愛華4月16日在第一季國民經濟運行情況發布會上解釋稱，「下一步會加快工作進度，力爭早日向社會公布人口普查的最終結果。」

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