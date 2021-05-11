路透：台灣爭取出席世衛會議　但中國可輕易拉攏會員國阻撓

▲台灣已連續5年未獲WHO邀請參與世界衛生大會。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

台灣已連續5年未獲世界衛生組織（WHO）邀請參與世界衛生大會（WHA），WHO官員表示，台灣是否能參與WHA的問題，須經194個會員國決定。台灣外交部強調，我國將為參加即將在5月24日舉行的WHA，而奮鬥到最後一刻，但中國表示，該國絕不在台灣主權上妥協。

據路透社報導，由於中國認為，台灣是其省份之一，因此反對台灣受邀參加WHO等多數全球組織。儘管7大工業國組織（G7）近來向中國喊話，要求該國放行，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在9日重申，讓台灣在新冠大流行期間加入WHA是當務之急，卻仍被中國無視。

世衞法律顧問索羅門（Steven Solomon）在10日的記者會上老調重彈，重申是否邀請台灣參與WHA的問題須經194個會員國決定。不過各國外交官表示，WHO在發出邀請前，通常會交由其會員國共同投票表決，而中國可以輕易地靠著籠絡其他會員國，阻撓台灣加入。

▲華春瑩10日表示，台灣想加入全球組織，就必須接受台灣是中國的一部分。（圖／CFP）

對此，中國外交部發言人華春瑩表示，中方強烈譴責美國在這個問題上的「政治操縱」，台灣要是想加入全球組織，就必須接受台灣是中國的一部分、按照「一個中國」的原則處理，「我想再次強調，台灣問題事關中國核心利益，在這一問題上，中方沒有任何妥協的餘地」。

台灣外交部發言人歐江安表示，台灣目前尚未收到出席WHA的邀請函，但外交部會持續與衛生福利部奮戰到最後一刻，全力爭取台灣與會的權利。我國政府也強調，中國在對台灣如何治國沒有任何發言權的情況下，不斷聲稱自己有權在國際舞台上代表台灣說話，根本是「無稽之談」。

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