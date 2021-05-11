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碩士妹會男網友…遭偷拍「床上裸趴背後照」外流！崩潰怒告台中男

▲女子,床,性感（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲台中一名就讀研究所的女子不注意時，遭男網友偷拍她趴在床上、裸露下半身的照片，還外流給其他友人看，她得知後崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中一名女子佑佑（化名）在網路上認識一名李姓男子，不料，對方竟趁她休息時，偷偷從後方拍攝她趴在床上、裸露下半身的照片，之後又偷錄她睡覺的樣子，還將照片傳給別人看，讓她氣炸決定提告求償。法院審理過後，盼李男應賠償佑佑8萬元，可上訴。

就讀研究所的佑佑主張，2019年2、3月間她透過網路認識李男，她同年5月1日到李男宿舍休息，不料，對方竟趁她趴在床上、背對李男時，偷偷拍下她赤裸下半身的畫面；同年6、7月間某日，李男又趁著她前往租屋處休息時，偷拍她睡覺時的畫面。2020年初她與李男的朋友聊天才知道，李男竟2度偷拍她，還將照片傳給友人，讓她頓時氣炸，決定向李男提告求償30萬元。

對此，李男坦承犯案，但認為佑佑所提的撫慰金金額過高，希望法院能夠酌減。台中簡易庭審理後認為，李男不法侵害佑佑的隱私權，導致佑佑罹患創傷後遺症，醫囑建議至少需治療3至6個月，考量他所傳的訊息均屬個人之間，精神撫慰金應酌減為8萬元。全案仍可上訴。

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