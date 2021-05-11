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台中「噴射鋼鐵人」飛天影片曝光！目擊者驚呆：我放大看真的是人

@six_lin666

哇靠！出現在台中！！！鋼鐵人##ironman ##taiwan ##iron

♬ 原聲 - Teacher Lin

記者黃翊婷／綜合報導

「噴射鋼鐵人」現身台中！一名網友10日在抖音平台貼出一段影片，只見在台中市北區有人穿著疑似噴射背包的裝備，緩緩從天空中飛過，讓目擊者忍不住驚呼，「我放大看真的是人耶！」

台中驚見「噴射鋼鐵人」飛天。（圖／翻攝自抖音／six_lin666）

▲網友目擊「噴射背包客」出現在台中的天空。（圖／翻攝自抖音／six_lin666）

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影片中，只見在一整排豪宅廣告的正上方，有一個「小黑點」緩緩從畫面左邊飄到右邊，讓目擊者又驚又喜，忍不住直呼，「真的耶，真的是人耶！他在幹嘛？為什麼？我放大看真的是人耶！」

這段影片被網友上傳至抖音帳號「six_lin666」的平台，並標註「鋼鐵人、ironman、taiwan、iron」，也意外掀起其他網友轉分享、討論，並紛紛留言詢問這樣的行為是否違法，「抓得到嗎？」

據了解，這個在國外十分流行的最新科技「噴射背包」，在台灣尚未合法，若玩家硬要享受翱翔天際的快感，不僅可能會對自身及他人造成危險，恐怕還會觸法。

▲▼微軟派出噴射背包駕駛員在倫敦上空飛行，為宣傳新遊戲《最後一戰：瑞曲之戰》。（圖／CFP）

▲微軟曾派出噴射背包駕駛員在倫敦上空飛行。（圖／CFP）

而在美國，去年9月、10月以及12月都有機組人員目擊「高空噴射背包客」，其中一人甚至飛到6000呎的高空，恰好被一架飛往洛杉磯的華航班機機組人員發現，並緊急通報塔台。美國聯邦航空局曾對此表示，依據法規規定，噴射背包視為「超輕型飛機」，禁止在城市內任何擁擠區域上空飛行，違者將面臨最高2萬7500美元（約新台幣76萬元）罰款。

畢竟這類型的極限運動通常伴隨高風險，就算是受過訓練的專業人員，可能也會發生危險，更別說是一般民眾。例如極限運動界名人、法國籍「噴射機飛行員」雷菲特（Vincent Reffet），去年11月間因為在訓練中途發生事故，不幸身亡，享年36歲。

36歲的雷菲特來自法國安錫（Annecy），他的父母也是跳傘運動員，極限運動可以說是流淌在他血液中的一部分。他曾在828公尺的高度，從世界上最高的建築哈利法塔（Burj Khalifa）上跳下，從而創造世界紀錄，還曾以自由飛行跳傘運動員和極限運動員的身分參賽，並獲得金牌。

▼雷菲特。（圖／翻攝自Facebook／France Spectacle Aérien）

▲▼噴射鋼鐵人雷菲特（Vincent Reffet）身亡。（圖／翻攝自Facebook／France Spectacle Aérien）

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