校花妻入職「上市公司秘書」！秒懷上經理小孩　狠甩尪：你是備胎

▲校花妻出軌綠地高管。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名建商、世界500大的綠地集團驚傳桃色風暴！去年，微博一名自稱史睿生的網友實名舉報，綠地高管陳軍與自己的校花嫩妻偷情。之後，妻子發長文承認並道歉，「很抱歉，我把他當備胎」、「我犯了大多數女孩子都會犯的錯誤」。今年4月30日，舉報1年未得到綠地集團答覆的史睿生正式提起離婚訴訟。

2020年5月11日，史睿生通過微博實名舉報妻子張雨婷婚內出軌，出軌對象為綠地集團高管陳軍。史睿生表示，張雨婷曾經是北京某大學的校花，2016年，與自己在北京相識並開始交往，1年後大學畢業，考慮到自己在澳洲工作，張雨婷也選擇赴澳洲留學，1年之後兩人在澳洲登記結婚。

2019年12月3日，張雨婷回國參加綠地集團面試，後在綠地當實習生。2020年1月，史睿生與張雨婷在大陸登記結婚，隨後前往澳洲過春節。

2月3日綠地復工，張雨婷回國工作。在此期間，陳軍安排張雨婷做自己的秘書，2月29日，他又安排讓張雨婷火速轉正。

▲夫妻合影。（圖／翻攝自微博）

4月17日，史睿生得知妻子出軌。2天後，張雨婷又向史睿生坦言，自己懷上了陳軍的孩子，「你不過是備胎，即便正式結婚，也隨時有被人取代的可能。」

此後，史睿生悄悄收集到妻子出軌錄音等相關證據，並實名舉報。此外，根據史睿生提供的微博錄音顯示，陳軍與張雨婷還涉嫌貪腐行為。舉報信公開後，立即引發網友熱議。

面對網上洶湧的譴責聲浪，張雨婷曾在社交平台上發文稱，「我的私事影響了大家，其實我和史睿生已經沒有任何感情了。很抱歉，我把他當作備胎，畢竟長時間異地分居，作為一個女孩子，我需要人陪，我犯了大多數女孩子都會犯的錯誤。希望大家不要再討論我的事，我現在沒有工作了，家人也因我受傷，請放過我。」

▲綠地高管陳軍。（圖／翻攝自微博）

很快，綠地集團回應對此事高度重視，但此後卻未公開對陳軍和張雨婷經濟問題的調查結果。

2021年的4月30日，史睿生正式起訴妻子張雨婷婚內出軌懷孕，以及騙婚。據悉，北京市昌平區人民法院已受理。