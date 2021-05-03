「莒光公園遊戲場」兒童玩翻超嗨　金門大事件！縣長曝「共融」」意義

▲金門莒光共融公園遊戲場正式啟用 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門到處有綠地，但是提供給鄉親的休閒綠地相關設施卻是簡陋或是破舊，所以金門縣長楊鎮浯在「分區分級」、「資源統整運用」的概念下，同時評估地景環境、鄉親可及性及區位利用性後，規劃五鄉鎮將各設置一處共融式或親子公園，其中位於莒光湖畔共融公園遊戲場，已於今年3月底完工，金門縣政府特別於5月2日舉行親子活動並正式啟用。



打造共融、友善、安全、遊憩、並符合全民共享的公園式遊戲場，是楊鎮浯上任後力推的政策之一。楊縣長指出，金門到處有綠地，各社區雖然有許多陽春簡易式的罐頭遊具設施，長期以來缺乏完善規劃良善的休憩設施，但是隨著法令修正與設備老舊也造成公共安全疑慮，破碎的休閒綠地早已不符合鄉親的需求。因此縣政府重視整合各方意見，著手推動縣內共融式及親子公園的規劃。希望可以營造一個讓0至99歲的民眾，安心遊戲、運動休閒、親子互動，更有良好地景生態兼具的遊憩好場所，給縣民更好、更健康、更活力的幸福島嶼。

▲金門莒光共融公園遊戲場正式啟用 。（圖／記者林名揚翻攝）

莒光共融公園遊戲場的出發點是共融、友善、安全、遊憩、全民共享，歷經規劃設計、施工階段10個多月，終於如期完工驗收，兒童遊戲場也已取得第三認證單位合格檢驗報告書。莒光湖畔共融公園就是一個公民參與的成果，規劃階段舉辦工作坊與民眾充分對話，聽取全年齡層心聲，廣納建言，融入設計。其遊具設施更多達十幾種，有鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組、鱟之家攀爬架、攀爬網、磨石子滑梯、迎風滑梯、旋轉遊具、飛揚溜索、輪椅鞦韆組、沙坑等遊樂設施。



經由遊戲鼓勵兒童主動探索、加強體適能、學習與同儕相處及共享遊戲空間，並在遊戲過程中理解他人需求，提供大人與兒童情感交流的機會，學習自我感緒表達、管理及問題解決能力，積極運用身體肌耐力、助長關節及肌肉發育，增進關節靈活度及肌肉力量。增強兒童不同感官如、觸覺、聽覺、視覺等的能力，激發求知探索欲和學習錯誤修正、應變能力。鼓勵兒童透過共融式遊戲場域增強社會、情感、動作及同理心。

▲縣長表示：「共融式公園的觀念包含平權、尊重、共同參與。（圖／記者林名揚翻攝）

在正式啟用前，縣府為貼切滿足鄉親需求，日前特別安排20組家庭先行試玩，以廣泛收集民眾使用意見，同時因應遊戲場啟用需求，增設11個汽車機車位(含無障礙車位)、無障礙通道改善，並於既有公廁增設照護床及尿布檯(性別平等、男女各1組)等服務設備、藉以貼切老幼及身障者之需要。同時為提升整體視覺景觀及安全，莒光廊道老舊牆面重新油漆並加強花架粉飾修繕，草毯鋪設及人行步道整建工作。

2日啟用活動以「童趣」為主題，安排一系列親子同樂及兒童闖關、手作體驗、打卡送好禮活動，並透過活動將聯合國「兒童權利公約」相關理念傳遞給民眾，希望保障及促進兒童及少年權利。新設置長頸鹿意象寬約3.5公尺，高約3.2公尺，比例縮小復刻，面層粉飾粉紅色漆，此漆色所復刻的是50歲以上居民對其的童年回憶。在2日揭牌前已獲得很多鄉親的關注及熱絡討論，搶先目睹。另外在長頸鹿意象下，縣養工所利用再生環保木質材料，透過民眾參與，製作上部為莒光樓型外觀，下部座落於莒光公園綠地，極具童趣感的積木立體造型，外觀色彩鮮艷、活潑生動，將是日後吸引民眾拍照留念、打卡的好玩遊憩景點。

▲金門莒光共融公園遊戲場正式啟用 。（圖／記者林名揚翻攝）

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