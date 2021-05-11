印度「千人湧入」宗教領袖葬禮…離譜影片曝！　沒戴口罩拉扯推擠

▲印度「千人湧入」葬禮 離譜影片曝。（圖／翻攝自推特／@MJ_007Club）



記者張方瑀／綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診人數都逼近40萬人，但北方邦仍有數千人無視防疫規定，前往參加一名宗教領袖的葬禮。從推特曝光的影片可以看到，近千名信眾湧入街道扛著棺木向前走，且多數都沒有戴口罩，人們還不時相互推擠。

Peacefuls "Covid Free" crowd gathered for Hazrat Abdul Hameed Mohammad Salimul Qadri's funeral in Badaun district of Uttar Pradesh. pic.twitter.com/Q1SCXbNBzl — Mayank Jindal (TC) (@MJ_007Club) May 9, 2021

根據印度《Republic World》報導，北方邦（Uttar Pradesh）伊斯蘭宗教領袖卡德里（Hazrat Abdul Mohammad Salimul Qadri）在8日凌晨病逝，而他的葬禮也在10日舉行。結果數千名信眾湧入街道，全部的人肩並肩擠在一起，完全無視社交距離規定，且幾乎沒有佩戴口罩，景象相當驚人。

On May 8th, hundreds of people from the Muslim community gathered in the Badaun district of Uttar Pradesh during the funeral ceremony of an Islamic cleric named Qazi Hazrat Abdul Hameed Mohammed Salimul Qadri. pic.twitter.com/JXX5jTpMlC — Sharansh Guha (@sharanshguha) May 10, 2021

依照當地政府防疫規定，若非必要禁止舉辦公開葬禮，人數也不允許超過20人。現在警方已經根據影片成立調查小組，準備針對參加活動的民眾開罰。

Secular Gathering = Corona Proof !



Lakhs of peaceful gathered at Muhammad Abdul Hameed Salimul Qadri's funeral amid COVID.



Must be a #COVID19 proof crowd.



pic.twitter.com/NETWB9SALq — Manish Pal (@manishpal_) May 10, 2021

北方邦在4月底時單日確診數一度高達3.8萬人，儘管逐漸下降，但過去7天的單日確診數仍有到2萬7161例、死亡人數為329人。印度衛生部統計，印度過去24小時新增36萬6161例確診、3754人病歿，累積確診數達2266萬例，死亡數為24萬6116人。

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