「氧氣中斷5分鐘」奪11命！印度氧氣車延誤到院　染疫者窒息亡

▲ 印度第2波新冠疫情慘重。（示意圖／路透，圖中地點並非本文所提之醫院，下同）

記者詹雅婷／編譯

印度東南部安德拉邦一間國營醫院10日晚間因載運氧氣的車輛延遲，氧氣供應中斷約5至10分鐘，導致院內11名新冠染疫者窒息死亡。這讓原本待在死者身旁照顧的人難忍心中氣憤情緒，在院內抓狂大鬧，迫使醫護人員逃離現場，地方官員獲報趕緊到場控制混亂場面。

印度斯坦時報報導，事發於政府營運的SVRR醫院，負責載運氧氣的車輛當時自泰米爾納德邦北上出發前往安德拉邦，但卻比原定時間晚了5至10分鐘抵達，院內氧氣供應中斷，導致許多名病人出現嚴重呼吸困難。

現已知該院當時有將近1000名患者在院內接受治療。當地官員表示，儘管車輛抵達醫院不久後，醫院就恢復氧氣供應，但仍造成11名新冠患者窒息死亡。這讓原本待在他們身邊照顧的人難忍心中憤怒，情緒失控破壞醫院，迫使醫護人員逃離現場，地方官員則在獲報趕赴現場控制混亂場面。

安德拉邦首席部長雷迪（Y S Jagan Mohan Reddy）現已下令針對此事啟動全面調查，確保類次情事不再重演，指示各大醫院及衛生部門官員必須持續監測氧氣，確保任何一間醫院不會出現缺氧的狀況，並對死者家屬表示哀悼。

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