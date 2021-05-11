印度恆河出現近100具浮屍！疑火葬場爆滿　「火化一半」直接放水流

▲恆河畔出現近百具浮屍。（圖／翻攝自推特／@SonuJangraINC01）



記者張方瑀／綜合報導

印度10日新增36.6萬例確診、3754人病歿，當地醫療系統崩潰，火葬場也忙得不可開交，但網路上近來流傳多段影片、照片顯示，許多人竟將未火化的遺體丟入河中，推估數量超過100具的遺體直接在河面上漂流。當地居民認為，家屬可能是買不起火葬的木柴，或是基於傳統信仰，才會選擇將染疫死亡的遺體丟入河中。

印度北部地方官員庫馬（Ashok Kumar）指出，最貧困的比哈爾邦（Bihar）及北方邦（Uttar Pradesh）近來在恆河的河床上發現多具遺體，其中邊境的巴克薩縣（Buxar）有約40具遺體被沖上岸。部分遺體已經嚴重浮腫，可能已經在河上漂了好幾天，有些還只火化到一半，更有媒體推估，漂流在恆河內的屍體可能超過100具。

Dead bodies found floating near the ghats of Ganga river in Bihar's Buxar district. NDTV's Manish Kumar reports



(Disclaimer: Visuals might be disturbing) pic.twitter.com/GOGzxUMhxp — NDTV (@ndtv) May 10, 2021

根據《Clarion India》報導，北方邦亞穆納河（Yamuna River）日前也發現12具遺體在河面上漂流，部分同樣火化到一半，有些則被裹屍布包著。這些遺體的身份已確認是附近村莊的確診者。

據了解，在亞穆納河沿岸的村民相信，這條河帶有好運，傳統上會把死者託付給河流；當地居民說，在這邊看到一兩具遺體漂流很正常，但第一次看到這麼大量。不過也有居民認為，這些遺體會出現在河中，是因為火葬場已人滿為患，根本排不到，加上親屬沒錢購買火化用的木柴，才會選擇將遺體丟入河中。

Watch | Dozens of bodies were seen floating in the Yamuna in Uttar Pradesh’s Hamirpur amid a surge in #COVID19 cases. pic.twitter.com/hBkVhZCDAa — NDTV (@ndtv) May 9, 2021

《Republic》報導指出，東北部比哈爾邦（Bihar）卡蒂哈爾（Katihar）則有人拍攝到，竟有醫護人員開著救護車到河邊，直接將車上的遺體丟進河中，目前當地警方也針對涉案的醫院進行調查。另外在馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的一輛救護車中，居然藏匿了22具確診病患遺體，準備偷偷運往火葬場。

SHOCKING VISUALS OF BODIES DUMPED IN RIVER



In #Bihar, dead bodies of #COVID19 positive patients are being thrown in the river. The men seen in the visuals are the staff of Katihar Sadar Hospital. WATCH! pic.twitter.com/FlHbMGhPRd — Mirror Now (@MirrorNow) May 9, 2021

據報導，這些現象證明了，印度官方的確診、死亡數量確實被低估了，更有許多偏遠的農村地方，病患死亡後直接被投入河中，完全沒有被計算到。印度衛生部統計，過去24小時印度新增36萬6161例確診、3754人病歿，累積確診數達2266萬例，死亡數為24萬6116人。

►印度變種病毒B.1.617升級！ WHO列為「令人擔憂的變種病毒」

►女兒身亡沒錢叫救護車 苦命父「扛屍」7小時狂走35公里去驗屍

►新冠康復卻只能「切眼保命」！印度爆罕見感染 疑類固醇導致