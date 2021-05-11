增7例本土確診！柯文哲籲「保持鎮定」：不希望大家罵來罵去

▲台北市長柯文哲主持市府防疫升級記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前為華航機師確診疫調資料，槓上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，質疑中央、地方資訊不同步。針對現在傳出不明感染源的本土個案，柯文哲說，要保持穩定、不要責怪，不希望今晚政論節目罵來罵去，「如果罵柯文哲，疫情可以減緩的話，那就繼續罵。」但沒有的話就別罵，要罵一週後再處理。

柯文哲於下午3點防疫升級記者會，與會人員包括柯文哲、黃珊珊、台北市衛生局長黃世傑、聯合醫院副總院長璩大成、國防醫學院三軍總醫院教授張峰義、台北市衛生局疾管科長余燦華。

被問到之前北市與中央在疫調上有爭執，現在會不會擔心中央、地方資訊不同步的話，防疫上會慢好幾拍？柯文哲則表示，這次疫情不知道到底多嚴重，這時候一定要保持穩定，不要再去責怪，不希望今晚政論節目罵來罵去，「如果罵柯文哲疫情可以減緩的話，那就繼續罵。」但如果沒用，就別罵來罵去，先將疫情解決，「要罵一個禮拜後再處理。」

柯文哲強調，現在不是檢討錯誤的時候，先把活動降到最低看看，「運氣好也許控制過去，運氣不好就擴散，到時候用更嚴厲的措施。」但是這時候不是怪罪的時候，如果罵人血會止的話就罵，血不會止的話，罵人幹什麼？